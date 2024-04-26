Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 16%, говорится в сообщении регулятора.

"Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале", - сообщает регулятор.

ЦБ отмечает, что возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее.

"В базовом сценарии Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15,0–16,0% и 10,0–12,0% соответственно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году", - говорится в сообщении.

Ранее 22 марта регулятор также сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 7 июня.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Yandex N.V. раскрыл финрезультаты отделяемых зарубежных активов "Яндекса"

Yandex N.V. раскрыл финрезультаты отделяемых зарубежных активов "Яндекса"

Сбербанк в I кв. увеличил чистую прибыль по МСФО на 11,3% - до 397,4 млрд руб.

Сбербанк в I кв. увеличил чистую прибыль по МСФО на 11,3% - до 397,4 млрд руб.

Alphabet выплатит дивиденды впервые в своей истории

Alphabet выплатит дивиденды впервые в своей истории

Нефть Brent подорожала до $89,35 за баррель

"Газпром экспорт" подал иски в суд РФ к словацкой ZSE, чешской CEZ и австрийской OMV

"Газпром" сообщил о рекордном объеме поставок газа на российский рынок

"Газпром" сообщил о рекордном объеме поставок газа на российский рынок
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });