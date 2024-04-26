Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 16%, говорится в сообщении регулятора.

"Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале", - сообщает регулятор.

ЦБ отмечает, что возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее.

"В базовом сценарии Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15,0–16,0% и 10,0–12,0% соответственно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году", - говорится в сообщении.

Ранее 22 марта регулятор также сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 7 июня.