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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Акционеры "ЛУКОЙЛа" утвердили финальные дивиденды за 2023 год

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры "ЛУКОЙЛа" на годовом собрании 26 апреля в форме заочного голосования утвердили годовой отчет за 2023 год и решили вопрос о распределении прибыли, сообщила компания.

Чистая прибыль ПАО "ЛУКОЙЛ" по результатам 2023 года составила 655,289 млрд рублей. Акционеры утвердили решение о выплате финальных дивидендов за 2023 год в размере 498 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов (447 руб./а) размер итоговых дивидендов за 2023 год составит 945 руб./а (за 2022 год – 694 руб./а). Реестр для получения дивидендов закрывается 7 мая.

В повестку собрания был также включен вопрос об избрании нового совета директоров в количестве 9 человек, однако итоги голосования не раскрываются. Согласно сообщению НК, 26 апреля новый совет директоров изберет своего председателя.

Также планировалось утвердить вознаграждение членам совета директоров за проделанную работу с учетом уже выплаченной половины в размере 6 млн руб. каждому. Для вновь избранных членов СД выплату предлагалось определить в 12,75 млн руб., председателю – дополнительно 10,6 млн руб. Аудитором компании должно было стать АО "Кэпт" (прежнее название АО "КПМГ").

В связи с наличием кворума для проведения 26 апреля ГОСА решение совета директоров о созыве повторного годового собрания акционеров отменено.

ЛУКОЙЛ
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