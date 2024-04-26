Индексы МосБиржи и РТС по итогам торгов прибавили в пределах 0,7%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками после сигнала ЦБ о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике для борьбы с инфляцией.

Индекс МосБиржи не смог удержаться выше 3450 пунктов из-за укрепления рубля, в то время как внешние рынки подавали позитивные сигналы. Акции МТС банка подорожали на дебютных торгах после IPO (+5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 3449,77 пункта (днем индекс поднимался до 3459 пунктов), индекс РТС вырос на 0,7% до 1186,79 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 2,4%.

К 18:50 доллар подешевел на 34 копейки до 91,6 рубля.

По итогам торговой пятидневки индекс МосБиржи просел на 0,6%, индекс РТС вырос на 1,1% на фоне снижения доллара на 1,55 рубля.

Банк России 26 апреля ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, отметив, что инфляция из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса будет возвращаться к цели "несколько медленнее", чем ЦБ прогнозировал в феврале, баланс рисков для инфляции на среднесрочном горизонте остается смещенным в сторону проинфляционных.

ЦБ также повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2024 году до 15,0-16,0% с 13,5-15,5%, в 2025 году - до 10-12% с 8-10%, в 2026 году - сохранил на уровне 6-7%.

Кроме того, ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4-4,5%, повысил прогноз по росту ВВП России в 2024 году до 2,5-3,5% с 1,0-2,0%, сохранил прогнозы по росту ВВП в 2025 году в интервале 1,0-2,0%, в 2026 году - в рамках 1,5-2,5%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что ЦБ не исключает сохранения ставки до конца года, но базовым сценарием остается ее снижение во II полугодии. При этом она отметила, что, если процесс дезинфляции остановится, ЦБ не исключает и вариант повышения ставки, хотя это и не является базовым сценарием.

Подорожали в пятницу акции "Аэрофлота" (+2,4%), ПАО "Полюс" (+1,8%), "Яндекса" (+1,3%), "Магнита" (+1,1%), "МТС" (+1%), расписки OZON (+1%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение маркетплейсу Ozon, усмотрев в его действиях признаки нарушения закона о защите конкуренции. В сообщении ФАС говорится, что в 2023 году и I квартале 2024 года регулятор получал многочисленные обращения граждан и предпринимателей на действия маркетплейса. В случае неисполнения предупреждения ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщил регулятор.

Подешевели акции "Норникеля" (-0,7%), Polymetal (-0,7%), ВТБ (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги "Северстали" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,4%), "ТКС Холдинг" (-0,2%), "префы" Сбербанка (-0,1%), акции "Газпром нефти" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Сбербанк в I квартале получил 397,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, сообщил банк в отчетности. Рыночный прогноз по прибыли Сбербанка составлял 397 млрд рублей.

Акции МТС-банка выросли до 2624 рублей, что на 5% выше цены IPO, которое прошло по верхней границе ценового диапазона - 2500 руб. за акцию (объем привлечения в капитал составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета). Объем торгов бумагами МТС-банка на дебютных торгах в пятницу превысил 4,554 млрд рублей.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций начал пятницу бодрым ростом, но в течение дня покупатели поубавили свою активность. Сдерживающим фактором стало укрепление рубля на фоне приближения пика налогового периода, продления Центробанком жесткого курса ДКП, сообщения о пролонгации норм обязательного возврата экспортной выручки. Вероятнее всего, краткосрочно, с уходом поддержки фискального периода курс рубля к доллару может вернуться в зону 92-93 рубля/$1.

На внешних фондовых площадках маятник вновь качнулся в сторону оптимизма: китайские биржевые индексы прибавили 1-2%, вырос европейский индекс Euro Stoxx 50, в "зеленой" зоне начал пятничные торги и американский рынок. В субботу мировые биржи будут закрыты, статистика и отчеты компаний не будут публиковаться. На российском рынке "ТГК-1", "Юнипро" и "РусГидро" в субботу представят финансовые результаты по РСБУ за I квартал, "Южуралзолото" раскроет отчетность по МСФО.

"По нашим ожиданиям, активность торгов в субботу может быть минимальной как из-за отсутствия внешних ориентиров, так и по причине приближения майских праздников. Прогноз по индексу МосБиржи на 27 апреля - 3400-3500 пунктов", - считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи в конце недели смог подрасти к 3450 пунктам - инвесторы были настроены оптимистично на фоне публикации большого количества важных и достаточно позитивных корпоративных новостей. Ключевым событием дня стало заседание Банка России, который ужесточил риторику в отношении монетарной политики, пересмотрев прогнозы по ставке и макроэкономическим показателям: был повышен прогноз по ключевой ставке и ВВП РФ.

Ключевая ставка, вероятно, будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона Банка России: осенью ставка может быть снижена до 15%, в декабре - до 13-14% (средний уровень за год - 15,7%), считает эксперт. В следующем году макроэкономические условия, вероятно, позволят уменьшить ставку с 14% до 9,5% (средний уровень - 11,6%). Инфляция в конце года может составить 5,6% г/г и выйти к целевым 4% г/г в середине 2025 года, отмечает эксперт.

Цены на нефть подросли на фоне ожиданий инвесторов о сокращении поставок сырья на мировые рынки и сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, импульс роста придала благоприятная статистика по потребительской инфляции в США. У инвесторов сохраняется надежда, что ФРС США все-таки сможет перейти в текущем году к снижению ставки, что благоприятно повлияет на спрос на нефть, полагает Федосов.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также считает, что ЦБ послал довольно жесткий сигнал рынку, повысив среднее значение ключевой ставки в 2024 году с 13,5-15,5% до 15-16%, подразумевающий, что в худшем случае ключевая ставка в этом году вообще снижаться не будет. Несмотря на то, что для реального сектора экономики эта новость оказалась не самой лучшей, она положительно повлияла на укрепление рубля и динамику валютного индекса РТС.

В лидеры роста на фондовом рынке вошли расписки сервиса по продаже и аренде жилья ЦИАН (+4,5%), скорее всего, после выхода сильных финансовых результатов по МСФО за 2023 год. Среди лидеров понижения оказались депозитарные расписки ритейлера Fix Price (-3,3%), вероятно, из-за неясности с процедурой будущей редомициляции компании. В рабочую субботу индекс МосБиржи может двигаться по-прежнему в коридоре 3400-3500 пунктов, пара USD/RUB проведет, скорее всего, торги в диапазоне 90-92 руб./$1, считает Мильчакова.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что помимо решения ЦБ по ставке важным событием дня можно назвать начало торгов на Мосбирже акциями МТС-банка после прошедшего IPO.

"Старт торгов акциями МТС-банка вернет на рынок замороженные ранее средства инвесторов. В данном случае влияние этого фактора может быть ощутимым, так как книга заявок была переподписана в пять раз по верхней ценовой границе. Не стоит также забывать, что в субботу Мосбиржа будет проводить торги, поэтому причин для закрытия позиций перед праздниками нет", - считает аналитик.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia после выходного дня упал на 1,3%, южнокорейский Kospi прибавил 1%, китайский Shanghai Composite поднялся на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), подросли Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX выросли на 0,2-1,4%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,4-1,8% во главе с Nasdaq).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку в диапазоне 0-0,1% годовых по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, повысив прогнозы инфляции на текущий и следующий финансовые годы. Регулятор ожидает роста ВВП Японии в 2024 фингоду на 0,8% (ранее +1,2%), в 2025-м - на 1%, как и ранее, в 2026-м - также на 1%.

По данным Минторга США, расходы населения страны в марте 2024 года выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы американцев увеличились на 0,5%. Консенсус-прогноз, который приводит Bloomberg, предполагал рост расходов на 0,6%, доходов - на 0,5%. Для сравнения: в феврале доходы американцев выросли на 0,3%, расходы - на 0,8%.

На нефтяном рынке цены к вечеру продолжают подъем, начавшийся накануне в последние часы торгов за счет закрытия коротких позиций игроками.

К 18:50 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на 0,4% до $89,37 за баррель (+1,1% накануне), июньские фьючерсы на WTI дорожали на 0,4% до $83,88 за баррель (+0,9% в четверг).

Большую часть прошлой сессии нефть торговалась в "минусе", сумев отскочить вверх под самый конец торгов.

Днем ранее Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,368 млн баррелей. Падение стало максимальным с января, причем снижение было зафиксировано впервые за пять недель. Несмотря на это, цены на нефть в среду слабо снизились.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции МКПАО "Лента" (+12,2%) - ритейлер в I квартале 2024 года увеличил продажи по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в 1,6 раза, до 202 млрд рублей. Результаты включают показатели ритейлера "Монетка" со 2 октября 2023 года. Ритейлер по итогам I квартала получил чистую прибыль в размере 3,55 млрд рублей против убытка годом ранее.

MD Medical Group Investments Plc (+3,6% ГДР) в I квартале нарастила выручку на 23,2% - до 7,66 млрд рублей, говорится в сообщении компании. MDMG, зарегистрированная в 2010 году, на 67,9% принадлежит основателю и главе компании Марку Курцеру. В свободном обращении - около 32,1% акций.

Выручка сервиса объявлений о недвижимости ЦИАН (+4,5%) в IV квартале 2023 года выросла на 37% - до 3,27 млрд рублей, сообщила компания. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде увеличилась на 28% и составила 749 млн рублей.

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (-0,6%) по РСБУ в I квартале 2024 г. снизилась на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,2 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 33,9 млрд руб. (+4,7%).

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-0,4%) по итогам первого квартала 2024 года получило чистую прибыль в размере 5,605 млрд рублей, что на 0,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ.

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" (-0,4%) в 2023 году увеличило чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года - до 24,8 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 25,4% - до 121,48 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,16 млрд рублей (из них 5,93 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,412 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,435 млрд рублей на бумаги "Яндекса").