Европейские акции уверенно выросли на корпоративных новостях

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Рынки акций крупнейших стран Западной Европы уверенно выросли в пятницу на фоне корпоративных новостей.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 1,11%, до 507,98 пункта.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,75%, германский DAX - 1,36%, французский CAC 40 - 0,89%, итальянский FTSE MIB - 0,91%, испанский IBEX 35 - 1,56%.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали рост потребительского доверия в Великобритании и его снижение во Франции.

Британский индекс потребдоверия, рассчитываемый GfK NOP Ltd., увеличился в апреле до минус 19 пунктов с минус 21 пункта месяцем ранее. Для сравнения: годом ранее индикатор находился на отметке минус 30 пунктов.

Во Франции апрельский индекс доверия потребителей опустился до 90 пунктов с 91 пункта в марте, сообщило Национальное статистическое управление Insee.

Между тем объемы банковского кредитования населения в еврозоне в марте выросли на 0,2% в годовом выражении - до 6,875 трлн евро, по данным Европейского центрального банка (ЕЦБ). Это минимальный рост с февраля 2015 года.

Котировки акций европейских технологических компаний выросли вслед за публикацией сильных квартальных отчетов американскими Microsoft Corp. и Alphabet Inc..

Стоимость бумаг ASML Holding поднялась на 3,2%, ASM International - на 7,3%, SAP - на 2,2%, Dassault Systemes - на 1,3%.

Акции Thyssenkrupp подорожали на 6,2%. Германская промышленная группа сообщила в пятницу, что продает 20% своего сталелитейного бизнеса инвесткомпании EP Corporate Group чешского миллиардера Даниэла Кржетинского. Сумма сделки не раскрывается.

Стороны обсуждают возможность выкупа компанией Кржетинского еще 30% в сталелитейном бизнесе Thyssenkrupp. Целью сторон является формирование СП в равных долях, говорится в сообщении Thyssenkrupp.

Бумаги Anglo American Plc прибавили в цене 3,2%, BHP Group - потеряли 2,6%.

Anglo American заявила в пятницу, что отклонила предложение BHP о слиянии, посчитав, что оно "существенно недооценивает" компанию и ее перспективы. Решение были принято членами совета директоров единогласно.

Кроме того, Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что американская инвесткомпания Elliott Management консолидировала долю в Anglo American на $1 млрд.

Акции британской Darktrace, работающей в сфере кибербезопасности, подскочили в цене на 16,4% после сообщения о том, что американский фонд прямых инвестиций Thoma Bravo покупает компанию за $5 млрд.

Стоимость бумаг Electrolux выросла на 6,5%. Шведский производитель бытовой техники увеличил чистый убыток в первом квартале в 2 раза, сократив выручку на 5%. При этом компания заявила, что реализуемая ею реструктуризация позитивно скажется на результатах бизнеса во втором полугодии.

Electrolux также сообщила, что ее главный исполнительный директор Йонас Самуэльсон покинет свой пост 1 января 2025 года.

Цена акций NatWest увеличилась на 6,1%. Британский банк сообщил о снижении доналоговой операционной прибыли в первом квартале на 27% - до 1,3 млрд фунтов стерлингов против 1,8 млрд фунтов годом ранее. Показатель, однако, совпал с прогнозом рынка.

Рыночная стоимость TotalEnergies повысилась на 2,1%. Французский нефтегазовый гигант в январе-марте увеличил чистую прибыль на 3%, лучше прогноза рынка, а глава компании Патрик Пуяннэ заявил, что она рассматривает возможность переноса основного листинга из Парижа в Нью-Йорк.

Котировки бумаг другой французской компании - Saint-Gobain - повысились на 6,9%. Поставщик стройматериалов снизил выручку в минувшем квартале до 11,36 млрд евро с 12,41 млрд евро годом ранее, но она превзошла ожидания аналитиков. Эмитент также подтвердил годовой прогноз операционной рентабельности.

Акции германского сервиса доставки еды Delivery Hero рухнули на 16% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что китайский интернет-гигант Meituan готовится вывести свое приложение KeeTa на рынок Саудовской Аравии, где Delivery Hero занимает лидирующие позиции.

Капитализация Airbus снизилась на 0,9%. Европейская аэрокосмическая корпорация увеличила чистую прибыль в первом квартале на 28%, выручку - на 9%. Оба показателя, однако, оказались хуже прогнозов рынка.