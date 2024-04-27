Нефтяная Pemex сократила квартальную чистую прибыль в 12 раз

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Мексиканская государственная нефтяная компания Petroleos Mexicanos (Pemex) в первом квартале 2024 года существенно снизила чистую прибыль из-за снижения продаж, курсовых разниц и роста себестоимости.

Согласно сообщению компании, чистая прибыль Pemex за январь-март составила 4,7 млрд мексиканских песо ($274 млн) против 56,7 млрд песо ($3,3 млрд) годом ранее.

Выручка упала на 3% до 405,9 млрд песо ($23,8 млрд) из-за снижения продаж на внутреннем рынке и на экспорт в связи с уменьшением цен на продукцию, в то время как операционная прибыль увеличилась на 4,1%, до 36,4 млрд песо ($2,1 млрд). EBITDA составила 92,4 млрд песо ($5,4 млрд).

Добыча нефти и конденсата снизилась на 2,8%, до 1,82 млн баррелей в сутки, а добыча природного газа упала на 4,3%, до 4,78 млрд куб. футов в сутки. Экспорт нефти сократился на 11%, до 803 тысяч б/с, поскольку нефтеперерабатывающие заводы Pemex увеличили производство. По данным компании, Pemex перерабатывала 985 тысяч б/с по сравнению с 835 тысячами б/с в первом квартале 2023 года. Производство бензина выросло на 16%, до 314 тысяч б/с, а дизельного топлива - на 45%, до 191 тысячи б/с.

В конце марта Pemex сократила свой долг примерно на $4,6 млрд, до $101,5 млрд.