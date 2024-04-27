Биржевые цены на Аи-95 снизились на 3,71%, на Аи-92 - на 4,35% за неделю

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 3,71% - до 53147 руб. за тонну, на Регуляр-92 - на 4,35%, до 47283 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.