Биржевые цены на Аи-95 снизились на 3,71%, на Аи-92 - на 4,35% за неделю
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 3,71% - до 53147 руб. за тонну, на Регуляр-92 - на 4,35%, до 47283 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|22.04.2024
|23.04.2024
|% к пр. д.
|24.04.2024
|% к пр. д.
|25.04.2024
|% к пр. д.
|26.04.2024
|% к пр. д.
|27.04.2024
|% к пр. д.
|% - сб. к пнд.
|Премиум-95
|55196
|55872
|1,22
|55161
|-1,27
|53344
|-3,29
|52888
|-0,85
|53147
|0,49
|-3,71
|Регуляр-92
|49431
|49890
|0,93
|48474
|-2,84
|46964
|-3,12
|46991
|0,06
|47283
|0,62
|-4,35
|ДТ-летнее
|63336
|63642
|0,48
|63196
|-0,7
|62604
|-0,94
|63084
|0,77
|62276
|-1,28
|-1,67
|Мазут топочный
|35332
|33356
|-5,59
|32714
|-1,92
|32791
|0,24
|32986
|0,59
|32763
|-0,68
|-7,27
|Авиатопливо
|76915
|79221
|3
|77545
|-2,12
|78546
|1,29
|78942
|0,5
|77137
|-2,29
|0,29
|СУГ
|10957
|11638
|6,22
|10816
|-7,06
|10181
|-5,87
|10276
|0,93
|9582
|-6,75
|-12,55
Цены приведены по национальному индексу.