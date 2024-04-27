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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Биржевые цены на Аи-95 снизились на 3,71%, на Аи-92 - на 4,35% за неделю

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 3,71% - до 53147 руб. за тонну, на Регуляр-92 - на 4,35%, до 47283 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

22.04.2024 23.04.2024 % к пр. д. 24.04.2024 % к пр. д. 25.04.2024 % к пр. д. 26.04.2024 % к пр. д. 27.04.2024 % к пр. д. % - сб. к пнд.
Премиум-95 55196 55872 1,22 55161 -1,27 53344 -3,29 52888 -0,85 53147 0,49 -3,71
Регуляр-92 49431 49890 0,93 48474 -2,84 46964 -3,12 46991 0,06 47283 0,62 -4,35
ДТ-летнее 63336 63642 0,48 63196 -0,7 62604 -0,94 63084 0,77 62276 -1,28 -1,67
Мазут топочный 35332 33356 -5,59 32714 -1,92 32791 0,24 32986 0,59 32763 -0,68 -7,27
Авиатопливо 76915 79221 3 77545 -2,12 78546 1,29 78942 0,5 77137 -2,29 0,29
СУГ 10957 11638 6,22 10816 -7,06 10181 -5,87 10276 0,93 9582 -6,75 -12,55

Цены приведены по национальному индексу.

бензин СПбМТСБ
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