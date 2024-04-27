Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 6 мая снизится на 1,7%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 6 мая составит 3 386 рублей против 3 443 рублей (действует по 5 мая включительно), сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизится на 1,7%.

Пошлина на ячмень упадет до 153,6 рубля с 440,7 рубля за тонну, на кукурузу останется нулевой.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $235 за тонну на пшеницу ($233,6 неделей ранее), $173,2 - на ячмень ($175,9), $167 - на кукурузу ($167,2).

Как сообщает Минсельхоз, эти ставки пошлин будут действовать с 6 по 7 мая. Ставки, обнародованные 3 мая - с 8 по 14 мая, 8 мая - с 15 по 21 мая.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.