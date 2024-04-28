Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 г., сообщила пресс-служба кабмина.

Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли, говорится в сообщении.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров, в том числе уголь, была введена правительством с 1 октября 2023 г. до конца 2024 г. Ставка пошлины при курсе 80-85 руб./$ составляет 4%, при 85-90 руб./$ - 4,5%, при 90-95 руб./$ - 5,5%, при 95 руб./$ и более - 7%.

В конце декабря 2023 г. уголь был освобожден от экспортной пошлины. Позднее Минфин предлагал установить плоскую надбавку к ставкам НДПИ на уголь в размере 380 руб. на тонну для компенсации выпадающих доходов бюджета от отмены экспортной пошлины, сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на отраслевые источники.

Позже правительство снова вернуло эскортную пошлину на уголь с 1 марта 2024 г. Предполагалось, что решение будет действовать до 28 февраля 2025 г.

Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в разговоре с журналистами в середине апреля отмечал небольшое снижение экспорта угля из РФ в I квартале 2024 г. Но Минэнерго не планирует пересматривать прогноз по экспорту и добыче угля на 2024 г., говорил он.

"У нас есть некоторые ограничения в логистике (на Восточный полигон) и сегодня есть ценовые ралли, которые непонятно, когда закончатся. Учитывая, что Восточный полигон ограничен, мы вынуждены везти российскую угольную продукцию через порты АЧБ и порты Северо-Запада", - пояснял он.

правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что присвоение Западом активов РФ нанесет ущерб западной экономике

ЕС призвал Россию пересмотреть решение о судьбе "дочек" Ariston и Bosch

Росстат уточнил оценку уровня бедности в России в 2023 году до 8,5% с 9,3%

Безработица в РФ в марте обновила исторический минимум, опустившись до 2,7%

Безработица в РФ в марте обновила исторический минимум, опустившись до 2,7%

Власти продлили требование о продаже валютной выручки до 30 апреля 2025 года

Годовая чистая прибыль "Сургутнефтегаза" выросла более чем в 4 раза

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });