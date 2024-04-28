Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 г., сообщила пресс-служба кабмина.

Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли, говорится в сообщении.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров, в том числе уголь, была введена правительством с 1 октября 2023 г. до конца 2024 г. Ставка пошлины при курсе 80-85 руб./$ составляет 4%, при 85-90 руб./$ - 4,5%, при 90-95 руб./$ - 5,5%, при 95 руб./$ и более - 7%.

В конце декабря 2023 г. уголь был освобожден от экспортной пошлины. Позднее Минфин предлагал установить плоскую надбавку к ставкам НДПИ на уголь в размере 380 руб. на тонну для компенсации выпадающих доходов бюджета от отмены экспортной пошлины, сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на отраслевые источники.

Позже правительство снова вернуло эскортную пошлину на уголь с 1 марта 2024 г. Предполагалось, что решение будет действовать до 28 февраля 2025 г.

Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в разговоре с журналистами в середине апреля отмечал небольшое снижение экспорта угля из РФ в I квартале 2024 г. Но Минэнерго не планирует пересматривать прогноз по экспорту и добыче угля на 2024 г., говорил он.

"У нас есть некоторые ограничения в логистике (на Восточный полигон) и сегодня есть ценовые ралли, которые непонятно, когда закончатся. Учитывая, что Восточный полигон ограничен, мы вынуждены везти российскую угольную продукцию через порты АЧБ и порты Северо-Запада", - пояснял он.