Paramount готовится уволить CEO Боба Бэкиша

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Paramount Global готовится уволить главного исполнительного директора Боба Бэкиша и рассчитывает на этой неделе получить предложение о своей покупке от японской Sony и американской инвесткомпании Apollo, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Paramount уже проводит переговоры о слиянии со Skydance Media.

Бэкиш не согласен с позицией контролирующего акционера Paramount Шэри Редстоун относительно предложения Skydance. Другие акционеры также выступили против сделки, которая, по их словам, выгодна Редстоун, но не им.

Вопрос о будущем Бэкиша должен был рассматриваться на заседании совета директоров в воскресенье.

Бэкиш занимает пост главы Paramount с 2019 года, когда она была сформирована в результате слияния Viacom и CBS. До этого он с 2016 года возглавлял Viacom. Его общий опыт работы в двух компаниях превышает 20 лет.