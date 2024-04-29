Суд по иску "Транснефти" запретил иностранной структуре Магомедова инициировать разбирательство в Лондоне

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 25 апреля по заявлению "Транснефти" запретил компании Port-Petrovsk Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, инициировать и продолжать судебное разбирательство против "Транснефти" в Высоком суде Англии и Уэльса.

В резолютивной части определения, размещенной на сайте суда, говорится, что в случае неисполнения иностранной компанией определения суда с Port-Petrovsk Ltd в пользу ПАО "Транснефть" будет взыскано $5 млрд по курсу, установленному ЦБ РФ на день платежа.

Суд в начале заседания отказал "Транснефти" в отложении и приостановлении производства по делу.

Согласно данным в судебной картотеке, заявление поступило 7 февраля.

До начала 2018 года "Транснефть" совместно с Port-Petrovsk Ltd, контролируемой бизнесменом Зиявудином Магомедовым, на паритетных началах владели компанией "Омирико Лимитед", которая являлась владельцем 50,1% акций "Новороссийского морского торгового порта". Впоследствии трубопроводная монополия выкупила долю Port-Petrovsk Ltd в совместном предприятии.

Ранее "Транснефть" обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением к З.Магомедову о запрете продолжать судебное разбирательство в Высоком суде Англии и Уэльса. Также монополия просила суд запретить присуждение Магомедову денежной суммы на случай неисполнения судебного запрета в размере $2,5 млрд. Суд 11 апреля заявление компании удовлетворил. "В случае неисполнения определения суда с Магомедова будет взыскано $2,5 млрд в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа", - говорилось в определении суда.

Российский суд 11 апреля отклонил ходатайства "Транснефти" об отложении и приостановлении производства по делу.

Ходатайства, пояснила тогда представитель компании, поданы в связи с тем, что Высокий суд Англии и Уэльса вынес приказ о запрете компании давать в другом суде пояснения по делу, кроме вопросов, касающихся отложения и приостановлении процесса. Компания, сказала представитель, обжалует этот приказ. Рассмотрение жалоб назначено на 8 и 9 мая.

Это заявление "Транснефти" было подано 31 января.

В 2022 году по иску Генпрокуратуры к братьям Магомедовым было обращено в доход государства $750 млн, которые они получили от продажи "Транснефти" акций АО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП). Надзор и суд посчитали это имуществом, "в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы".

Мещанский суд назначил Зиявудину Магомедову 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 2,5 млн руб. Его брата Магомеда приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал в доход государства принадлежащие З.Магомедову акции в ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО" (входит в группу), а также доли в АО "Русская Тройка", АО "Портовый Флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско Бункер" и др.

Как писала газета "Коммерсантъ" в сентябре 2023 года, братья Магомедовы, находящиеся под стражей с 2018 г., подали в английский суд иск против бывших менеджеров FESCO, ее действующих и прежних акционеров, а также "Транснефти" и "Росатома". Они обвиняют ответчиков в "глобальном сговоре" с целью отчуждения их собственности в пользу госструктур и для себя путем вынуждения продажи активов по заниженной цене. Справедливую стоимость доли в НМТП истцы оценивают в $5 млрд, в FESCO - в $6 млрд без учета долей, которые могли бы быть получены по опционам, и прочих потерь.