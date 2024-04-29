Суд поддержал требование ФНС к экс-банкиру Шишханову на 1,8 млрд рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области 15 апреля включил в реестр кредиторов бывшего основного владельца Рост банка Микаила Шишханова требование МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 в размере 1,8 млрд рублей.

Как отмечается в картотеке суда, суд в этот же день приостановил производство по требованиям банка "Траст" к Шишханову на 71,2 млрд рублей и 306,5 млрд рублей.

Производство приостановлено до вступления в законную силу итоговых судебных актов по иску ЦБ РФ о взыскании с бывших бенефициаров Бинбанка Микаила Шишханова и Александра Лукина солидарно 71,2 млрд рублей, а также по иску банка "Траст" к бывшим топ-менеджерам Бинбанка Лукину, Кириллу Любенцову, Алексею Фарафонтову и Микаилу Шишханову на 306,5 млрд рублей,

Ранее сообщалось, что суд принял к производству заявление Шишханова о собственном банкротстве в начале апреля 2023 года. 25 апреля 2023 года в суд поступило заявление банка "Траст" о банкротстве Шишханова с требованиями на 71,2 млрд рублей, а 28 апреля - заявление этого же банка о банкротстве Шишханова с требованиями в размере 11,1 млрд рублей. Заявления были приняты как вступление в дело о банкротстве бизнесмена.

Арбитражный суд Московской области 3 июля 2023 года по собственному заявлению признал Шишханова несостоятельным (банкротом).

Суд тогда открыл в отношении должника процедуру реализации имущества и утвердил его финансовым управляющим Викторию Царевскую.

На одном из прошлых заседаний представитель Шишханова заявил, что обязательства должника в 12 тыс. раз превышают стоимость его имущества. По его словам, на тот момент в собственности Шишханова находились два жилых помещения стоимостью около 70 млн рублей. Других доходов у него нет.

При этом размер обязательств превышает 853 млрд рублей.

Представитель Шишханова просил суд признать его доверителя банкротом и ввести в отношении него процедуру реализации имущества.

Против этого тогда выступил банк "Траст", который просил ввести процедуру реструктуризации долгов. Долг перед банком составляет около 88 млрд рублей, сказала представитель банка.

"Неправдоподобно наличие имущества в 70 млн рублей у человека, который контролировал два крупных банка", - сказала она.

В сентябре 2017 года собственники Бинбанка обратились в ЦБ с просьбой санировать банк. На тот момент основной бенефициар нефтяной компании "Русснефть" Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов контролировали 98,76% акций кредитной организации. Регулятор 21 сентября объявил о финансовом оздоровлении группы Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В рамках санации ЦБ докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд рублей, став его основным собственником. В 2019 году Бинбанк был присоединен к другому находившемуся на санации с участием ЦБ банку - "ФК Открытие".

В конце декабря 2022 года ВТБ получил группу банка "Открытие" без ее требований к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и "РГС-Активы", их выкупил банк "Траст".

"Интерфаксу" в пресс-службе "Траста" тогда сообщили, что в общей сложности банк приобрел права требования на 375 млрд рублей. Детали сделки банк не раскрывает.

"Траст", в частности, выкупил у "Открытия" права требования