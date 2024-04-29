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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Рубль умеренно снизился на фоне дешевеющей нефти и пониженной активности торгов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань умеренно подросли на Московской бирже в понедельник, рубль подешевел по отношению к основным мировым валютам на фоне падающей нефти и пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России.

Курс доллара США составил 93 руб./$1 в 19:00 мск, что на 60,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 99,2875 руб./EUR1, подорожав на 38,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 50,6 копейки - до 95,83 рубля. Курс китайского юаня подрос на 3,9 копейки - до 12,739 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть торговой сессии расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 15:30 МСК) 29 апреля Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 28 апреля составляют 91,7791 руб./$1 и 98,027 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар закрылся на Московской бирже в понедельник на 1,22 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,26 рубля выше официального курса.

доллар евро рубль юань
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