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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

РФ с мая должна чуть снизить добычу нефти в рамках соглашения с ОПЕК+

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Россия в мае в рамках добровольных сокращений вместе с некоторыми странами ОПЕК+ должна чуть больше снизить добычу нефти, но чуть увеличить ее экспорт.

В марте ряд стран ОПЕК+ приняли решение сокращать добычу во втором квартале, при этом Россия намерена снижать добычу и экспорт нефти в общем на 471 тыс. б/с при разной структуре в каждом из месяцев: в апреле Россия снизит добычу на 350 тыс. б/с, а экспорт - на 121 тыс. б/с; в мае - на 400 тыс. б/с и 71 тыс. б/с соответственно; в июне будет только сокращать добычу на 471 тыс. б/с.

Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн б/с. С учетом добровольного сокращения добычи, объявленного в апреле 2023 года на весь 2024 год, - 9,5 млн б/с.

Таким образом, в апреле добыча РФ должна будет находиться на уровне 9,1 млн б/с, в мае - 9,05 млн б/с, в июне - 8,979 млн б/с, что соответствует квоте Саудовской Аравии.

Россия ОПЕК+
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