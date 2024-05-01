ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%, как и ожидалось

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду.

Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Ставка находится на максимальном уровне за 23 года. При этом ФРС не меняет ее шестое заседание подряд.

"Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами. Прирост числа рабочих мест остается сильным, а уровень безработицы - низким. Инфляция ослабла за последний год, но остается повышенной", - говорится в сообщении.

При этом в нем появилась фраза, что "в последние месяцы не наблюдалось дальнейшего прогресса в достижении поставленной FOMC цели по инфляции в 2%".

ФРС стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

"Комитет считает, что риски для достижения целей по занятости и инфляции стали более сбалансированными за последний год. Экономические перспективы неопределенны, и FOMC по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам, - отмечается в сообщении. - Для достижения этих целей мы решили сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25-5,5% годовых".

При рассмотрении изменений целевого диапазона ставки комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков. Руководство Федрезерва не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%.

Федрезерв намерен продолжить сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе. При этом с июня ФРС замедлит темпы "количественного ужесточения", снизив ежемесячный лимит погашения госбумаг до $25 млрд с $60 млрд. Лимит для ипотечных бондов останется на прежнем уровне - $35 млрд.

"Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%", - говорится в заявлении ФРС.

Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

"Комитет готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC. Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о событиях на финансовых рынках и международных событиях", - говорится в документе.