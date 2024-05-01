Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%, как и ожидалось

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду.

Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Ставка находится на максимальном уровне за 23 года. При этом ФРС не меняет ее шестое заседание подряд.

"Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами. Прирост числа рабочих мест остается сильным, а уровень безработицы - низким. Инфляция ослабла за последний год, но остается повышенной", - говорится в сообщении.

При этом в нем появилась фраза, что "в последние месяцы не наблюдалось дальнейшего прогресса в достижении поставленной FOMC цели по инфляции в 2%".

ФРС стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

"Комитет считает, что риски для достижения целей по занятости и инфляции стали более сбалансированными за последний год. Экономические перспективы неопределенны, и FOMC по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам, - отмечается в сообщении. - Для достижения этих целей мы решили сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25-5,5% годовых".

При рассмотрении изменений целевого диапазона ставки комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков. Руководство Федрезерва не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%.

Федрезерв намерен продолжить сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе. При этом с июня ФРС замедлит темпы "количественного ужесточения", снизив ежемесячный лимит погашения госбумаг до $25 млрд с $60 млрд. Лимит для ипотечных бондов останется на прежнем уровне - $35 млрд.

"Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%", - говорится в заявлении ФРС.

Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

"Комитет готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC. Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о событиях на финансовых рынках и международных событиях", - говорится в документе.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США ввели санкции в отношении авиакомпании "Победа"

Азербайджан, Узбекистан и Казахстан намерены объединить свои энергосистемы

Азербайджан, Узбекистан и Казахстан намерены объединить свои энергосистемы

Страны G7 будут снижать зависимость от России в области атомной энергии

Цены на какао-бобы рухнули на 26% за два дня

Миллиардер Гейгер задумался о покупке L'Occitane, оценив компанию в 6 млрд евро

Миллиардер Гейгер задумался о покупке L'Occitane, оценив компанию в 6 млрд евро

Структура Росатома хочет привлечь Fortum к арбитражу по поводу АЭС "Ханхикиви"

Структура Росатома хочет привлечь Fortum к арбитражу по поводу АЭС "Ханхикиви"

Глава Paramount Боб Бэкиш уходит в отставку

Tesla будет сотрудничать с Baidu для вывода на рынок Китая системы "автопилота"

Tesla будет сотрудничать с Baidu для вывода на рынок Китая системы "автопилота"

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });