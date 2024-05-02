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Торговая комиссия США готовится одобрить сделку по слиянию Exxon и Pioneer

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) готовится одобрить сделку нефтегазовой Exxon Mobil по покупке производителя сланцевой нефти Pioneer Natural Resources Co. за $59,5 млрд, о которой стало известно в октябре минувшего года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

FTC одобрит сделку на условии невхождения бывшего главы Pioneer Скотта Шеффилда в совет директоров Exxon. Регулятор опасается возможного антиконкурентного поведения, отмечает Financial Times со ссылкой на источник, осведомленный о договоренностях между комиссией и компаниями-участницами сделки.

По словам источника FT, регулятор заявит, что Шеффилд обменивался сообщениями с высокопоставленными лицами ОПЕК и ОПЕК+ с целью снижения добычи нефти и повышения цен. WSJ сообщает, что это заявление ожидалось еще накануне.

Exxon Mobil Pioneer США
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