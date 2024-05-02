Группа "Ай-Теко" продала разработчика систем виртуализации "Рустэк" его конкуренту

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - ООО "Базис" (разработчик систем виртуализации) приобрело 100% долей в ООО "Рустэк", занимающемся разработкой средств виртуализации, говорится в сообщении "Базиса".

"Приобретение "Рустэк" является частью нашей стратегии по консолидации рынка, которую мы проводим вот уже больше трех лет и останавливаться не собираемся, - сказал гендиректор "Базиса Давид Мартиросов, слова которого приводятся в сообщении. - Наша цель – занять не менее 50% рынка виртуализации в России, и сделка с "Ай-Теко" является важным шагом на пути к ее достижению".

"Рустэк" был приобретен у компании "СБКлауд" (ранее - "Ай-Теко-Новинтех"), которая входит в группу "Ай-Теко". Стоимость сделки ее участники не раскрывают. При этом Мартиросов отметил, что ее условия были рыночными и "Базис" приобрел "Рустэк" за собственные средства.

Из финансовой отчетности "Рустэк" следует, что в 2023 году бизнес компании, в отличие от многих других российских разработчиков ПО, не вырос, а сократился – до 74 млн рублей со 118 млн рублей в 2022 году.

В сообщении "Базиса" отмечается также, что в планы компании входит полное поглощение "Рустэка" – до конца 2024 года.

"Весь коллектив компании, включая руководителей, будет сохранен, - говорится в сообщении. - Накопленная экспертиза сотрудников "Рустэк" будет использована для развития экосистемы "Базиса"".

Ранее гендиректор "Базиса" отмечал "Интерфаксу", что в настоящее время компания инвестирует в разработку своих продуктов около 1 млрд рублей ежегодно и при этом не исключает возможности приобретения других игроков рынка.

"Одним из основных ограничений развития компаний на российском ИТ-рынке является недостаток квалифицированных кадров, - говорил Мартиросов. - Поэтому при рассмотрении возможных сделок M&A ключевым фактором для нас является то, как приобретаемый актив поможет не только укрепить позиции "Базиса" в целевых сегментах рынка, но и расширит нашу команду. Мы также рассматриваем возможность дополнения нашей экосистемы перспективными разработками, которые усилят конкурентные преимущества компании".

По оценке Мартиросова, рынок систем виртуализации в России в 2023 году вырос на 20-25%.

"Объем сегмента виртуализации рабочих мест вырос до 10 млрд рублей против 8 млрд рублей в 2022 году, а серверной виртуализации – с 5 до 6 млрд рублей, - сказал он. - Рынок инфраструктурных сервисов, включая виртуализацию, в целом вырос до 57 млрд рублей против 46 млрд рублей в 2022 году".

При этом Мартиросов подчеркнул, что ранее уход иностранных вендоров послужил стимулом для развития российских решений и вызвал рост спроса на них. Теперь же, когда подписки на зарубежное ПО и техподдержку подошли к концу, начинается активная реализация пилотных проектов и внедрений российских систем виртуализации.

Ранее консалтинговая компания Strategy Partners оценивала объем российского рынка систем виртуализации по состоянию на 2022 год в 7,3 млрд рублей. При этом большую часть этого рынка занимали продукты иностранных вендоров.

Strategy Partners также прогнозировала в 2023 году, что среднегодовой темп роста российского рынка систем виртуализации до 2030 года будет составлять 17,5%. Соответственно компания ожидала, что по итогам года он вырастет до 10 млрд рублей, из которых 2,7 млрд рублей будет приходиться на долю продуктов российских разработчиков. На 2024 год прогнозируется рост до 12,2 млрд рублей (доля российского ПО – 5,4 млрд рублей), на 2027 год – до 19,1 млрд рублей (16,2 млрд рублей), на 2030 год – до 26,7 млрд рублей (24,7 млрд рублей).

В настоящее время разработкой систем виртуализации занимаются не только нишевые разработчики ПО, но и более крупные игроки. В частности, разработчики операционных систем, которые стараются предлагать заказчикам не только свои ОС, но и сопутствующие программные решения, включая средства виртуализации.

ООО "Базис" образовано в 2021 году за счет объединения активов "Ростелекома", "КНС Групп" (Yadro) и "Рубитеха". Сейчас "Ростелекому" принадлежит 27,78%, КНС Груп - 29,69%. К настоящему времени в продуктовый портфель компании, помимо новых решений, входит ряд других продуктов. Клиентами "Базиса" являются около 800 заказчиков из государственного и коммерческого сегментов.