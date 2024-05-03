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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

AZUR air возобновила полеты в Анталью из регионов России

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания AZUR air возобновила прямые чартерные рейсы в Анталью из 20 городов России, рейсы запланированы до конца весенне-летнего расписания, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Полеты в Анталью в этом году запланированы из нескольких городов, не представленных в маршрутной сети компании в прошлом летнем сезоне: Владикавказа, Калининграда, Минеральных Вод, Омска, Перми, Сочи, Сургута, Тюмени. Рейсы на крупнейший курорт Турции для российских туристов также традиционно планируются из Москвы и крупнейших городов Поволжья, Урала и Сибири", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, полетные программы из городов России частично стартовали в апреле, частично - в период майских праздников.

В зависимости от направления вылеты запланированы с частотой один раз в десять дней, несколько раз в неделю или ежедневно.

AZUR air Анталья Турция
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