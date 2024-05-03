Число рабочих мест в США в апреле выросло значительно слабее прогноза

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 175 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 243 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты агентства Bloomberg ожидали подъема на 240 тыс.

Согласно пересмотренным данным, в марте число рабочих мест выросло на 315 тыс., а не на 303 тыс., как сообщалось ранее.

При этом безработица в США в апреле повысилась до 3,9% по сравнению с 3,8% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения, отмечает Trading Economics.

Количество рабочих мест в частном секторе в апреле увеличилось на 167 тыс., в государственном - на 8 тыс.

Рост в здравоохранении составил 56 тыс., в строительной отрасли - 9 тыс., в розничной торговле - 20 тыс., в соцобеспечении - 31 тыс., в транспортно-складской сфере - 22 тыс.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в апреле повысилась на 0,2% относительно предыдущего месяца и достигла $34,75. В годовом выражении показатель поднялся на 3,9%. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 0,3% и 4% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели в США в прошлом месяце снизилась до 34,3 часа с 34,4 часа месяцем ранее.

Доля участия населения в рабочей силе не изменилась по сравнению с мартом и составила 62,7%.