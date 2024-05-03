ГК "Солар" получила контроль в разработчике решений в сфере киберграмотности Secure-T

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - ГК "Солар" увеличила долю в ООО "Секьюр-Ти" (Secure-T, разработчик решений по повышению киберграмотности) до 51% с 28,57%.

По данным ЕГРЮЛ, изменение доли зарегистрировано 18 апреля. Владельцем этой доли выступает структура ГК "Солар" – ООО "Солар - Перспективные технологии" ("Солар-ПТ").

Основатели "Секьюр-Ти" - Харитон Никишкин и Сергей Шахов - сохранили по 24,5% в компании.

"Солар" сообщила о покупке доли в ООО "Секьюр-Ти" 1 апреля, размер доли не назывался. По данным ЕГРЮЛ, на тот момент "Солар" получил 28,57% этой ИТ-компании.

ООО "Секьюр-Ти" создано в 2019 году выпускниками МГУ Сергеем Шаховым и Харитоном Никишкиным. Основным продуктом компании является платформа по повышению осведомленности пользователей в области информбезопасности. Сейчас в базе Secure-T Awareness Platform содержится 60 обучающих курсов. По итогам 2023 года выручка ООО "Секьюр-Ти" составила 54,7 млн рублей, чистая прибыль – 33,8 млн рублей.

В конце 2022 года "Солар" сообщил о старте инвестиционной программы общим объемом 22 млрд рублей, которые планируется использовать как для стимулирования роста собственных разработок, так и для входа в капитал зрелых компаний и компаний ранних стадий.

ГК "Солар" предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей, его клиентами являются более 850 крупнейших компаний России. Подразделения "Солара" расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Компания входит в группу "Ростелеком".