Polymetal в I квартале увеличил производство на 2%, выручку – на 26%
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Производство Polymetal в I квартале 2024 года составило 117 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания.
Показатель вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне увеличения объемов отгрузки концентрата на Кызыле.
Объем продаж сократился на 7% до 116 тыс. унций золотого эквивалента. При этом выручка благодаря росту цен на золото и сокращению сроков поступления средств подскочила на 26% и ставила $294 млн.
Увеличение поставок концентрата Кызыла остается ограниченным, поясняет компания. Ожидается, что запасы, ранее накопленные в российских портах на Дальнем Востоке, будут реализованы к концу года.
Учитывая денежные поступления от продажи российского бизнеса и значительный свободный денежный поток в I квартале, чистые денежные средства Polymetal на конец марта составили $155 млн по сравнению с чистым долгом в размере $174 млн на конец 2023 года.
Компания подтверждает плановые показатели на 2024 год: производство в объеме 475 тыс. унций золотого эквивалента, денежные затраты (TCC) на уровне $900-1000 на унцию и совокупные денежные затраты (AISC) на уровне $1250-1350 на унцию.
Ключевые производственные показатели Polymetal:
|Показатель
|I кв. 2024г.
|I кв. 2023г.
|Динамика
|Добыча руды, млн т
|1,2
|1,3
|-10 %
|Переработка руды, млн т
|1,6
|1,5
|3 %
|Среднее содержание в переработанной руде в золотом эквиваленте, г/т
|3,0
|2,9
|2 %
|Производство, тыс. унций золотого эквивалента
|117
|115
|2 %
|- Кызыл
|76
|71
|6 %
|- Варваринское
|41
|44
|-6 %
|Реализация, тыс. унций золотого эквивалента
|116
|125
|-7 %
|- Кызыл
|75
|76
|-1 %
|- Варваринское
|41
|49
|-17 %
|Выручка, $ млн
|294
|234
|26 %
После продажи российского бизнеса Polymetal остается вторым крупнейшим производителем золота в Казахстане. Крупнейшим акционером Polymetal с долей 23,9% является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International.