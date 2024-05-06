Polymetal в I квартале увеличил производство на 2%, выручку – на 26%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Производство Polymetal в I квартале 2024 года составило 117 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания.

Показатель вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне увеличения объемов отгрузки концентрата на Кызыле.

Объем продаж сократился на 7% до 116 тыс. унций золотого эквивалента. При этом выручка благодаря росту цен на золото и сокращению сроков поступления средств подскочила на 26% и ставила $294 млн.

Увеличение поставок концентрата Кызыла остается ограниченным, поясняет компания. Ожидается, что запасы, ранее накопленные в российских портах на Дальнем Востоке, будут реализованы к концу года.

Учитывая денежные поступления от продажи российского бизнеса и значительный свободный денежный поток в I квартале, чистые денежные средства Polymetal на конец марта составили $155 млн по сравнению с чистым долгом в размере $174 млн на конец 2023 года.

Компания подтверждает плановые показатели на 2024 год: производство в объеме 475 тыс. унций золотого эквивалента, денежные затраты (TCC) на уровне $900-1000 на унцию и совокупные денежные затраты (AISC) на уровне $1250-1350 на унцию.

Ключевые производственные показатели Polymetal:

Показатель I кв. 2024г. I кв. 2023г. Динамика Добыча руды, млн т 1,2 1,3 -10 % Переработка руды, млн т 1,6 1,5 3 % Среднее содержание в переработанной руде в золотом эквиваленте, г/т 3,0 2,9 2 % Производство, тыс. унций золотого эквивалента 117 115 2 % - Кызыл 76 71 6 % - Варваринское 41 44 -6 % Реализация, тыс. унций золотого эквивалента 116 125 -7 % - Кызыл 75 76 -1 % - Варваринское 41 49 -17 % Выручка, $ млн 294 234 26 %

После продажи российского бизнеса Polymetal остается вторым крупнейшим производителем золота в Казахстане. Крупнейшим акционером Polymetal с долей 23,9% является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International.