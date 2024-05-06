Объем M&A в глобальном нефтегазе может составить $150 млрд до конца 2024 года

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Объем сделок слияний и поглощений (M&A) в мировой нефтегазовой отрасли в первом квартале был самым значительным за последние пять лет и в оставшуюся часть 2024 года могут быть заключены соглашения еще на $150 млрд, прогнозируют аналитики Rystad Energy.

С начала года суммарная стоимость сделок уже превысила $64 млрд, что в 2,5 раза превышает показатель первого квартала прошлого года.

Объем M&A в Северной Америке составил $54 млрд, или около 83% от общемирового показателя. Эксперты ожидают, что данный регион останется лидером в сфере слияний и поглощений. Ранее такие компании, как Chevron Corp. и Occidental Petroleum заявляли о намерении продать активы на $10-15 млрд и $4,5-6 млрд соответственно в ближайшие годы.

В других регионах активность M&A в текущем году также была достаточно высокой, объем увеличился на 5% и составил $10,5 млрд. Доминировали крупные нефтегазовые компании BP Plc, Chevron, Shell и TotalEnergies, на долю которых в совокупности пришлись сделки на сумму $5,2 млрд. При этом наибольшим спросом пользовались газодобывающие активы (около 66% всех сделок), говорится в отчете Rystad.