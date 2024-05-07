Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Биржевые продажи топлива с Комсомольского НПЗ будут приостановлены с 13 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" с 13 мая приостанавливает биржевые продажи бензина и дизельного топлива Комсомольского НПЗ в связи с началом ремонтных работ на заводе. Об этом сообщает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).

Речь идет о плановом ремонте завода. Сроки окончания ремонта не указываются.

ООО "РН-Комсомольский НПЗ" расположено в городе Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край). Проектная мощность – 8,5 млн тонн нефти в год. Завод перерабатывает сырье, поступающее по магистральному нефтепроводу "Восточная Сибирь-Тихий океан", по отводу, введенному в эксплуатацию в 2019 году. Комсомольский НПЗ является одним из основных поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока.

Всего на Дальнем Востоке два НПЗ – Комсомольский "Роснефти" и Хабаровский, принадлежащий бизнесмену Эдуарду Худайнатову.

Роснефть ООО "РН-Комсомольский НПЗ" Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РСПП поддерживает повышение налога только на неинвестируемую часть прибыли

Рубль меняется незначительно к доллару и юаню утром под влиянием разнополярных факторов

Рубль меняется незначительно к доллару и юаню утром под влиянием разнополярных факторов

В России выпуск бензина в последнюю неделю апреля вырос на 4,5%

В России выпуск бензина в последнюю неделю апреля вырос на 4,5%

США сняли секторальные санкции с бывшей швейцарской "дочки" Сбербанка

Brent торгуется у $83,49 за баррель

Brent торгуется у $83,49 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });