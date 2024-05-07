Биржевые продажи топлива с Комсомольского НПЗ будут приостановлены с 13 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" с 13 мая приостанавливает биржевые продажи бензина и дизельного топлива Комсомольского НПЗ в связи с началом ремонтных работ на заводе. Об этом сообщает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).

Речь идет о плановом ремонте завода. Сроки окончания ремонта не указываются.

ООО "РН-Комсомольский НПЗ" расположено в городе Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край). Проектная мощность – 8,5 млн тонн нефти в год. Завод перерабатывает сырье, поступающее по магистральному нефтепроводу "Восточная Сибирь-Тихий океан", по отводу, введенному в эксплуатацию в 2019 году. Комсомольский НПЗ является одним из основных поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока.

Всего на Дальнем Востоке два НПЗ – Комсомольский "Роснефти" и Хабаровский, принадлежащий бизнесмену Эдуарду Худайнатову.