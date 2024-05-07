Розничные продажи в еврозоне в марте выросли на 0,8%, сильнее ожиданий

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в марте увеличились на 0,8% относительно предыдущего месяца. Об этом сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,6%, по данным Trading Economics. Респонденты агентства Bloomberg ожидали рост на 0,7%.

Согласно пересмотренным данным, в феврале продажи уменьшились на 0,3%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,5%.