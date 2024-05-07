Рынок акций РФ просел ниже 3430п по индексу МосБиржи на отсечке "ЛУКОЙЛа"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и слабости нефти (Brent просела к $83 за баррель) из-за геополитической нестабильности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи опустился ниже 3430 пунктов за счет умеренного дивидендного "гэпа" в акциях "ЛУКОЙЛа" (-3,1%); выросли "префы" "Транснефти" (+2,6%) на дивидендных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3427,61 пункта (-0,3%, утренний минимум - 3405,82 пункта), индекс РТС - 1185 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 по московскому времени стоил 91,14 рубля (-0,21 рубля), утром курс опускался к 90,91 руб./$1.

Акции "ЛУКОЙЛа" снизились до 7726,5 рубля (-3,1%), на старте торгов бумаги падали на 5%. Дивиденды НК за 2023 год составляют 498 рублей на бумагу.

Также подешевели акции Polymetal (-1,2%), "Норникеля" (-1%), "ММК" (-0,8%), "Ростелекома" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), АФК "Система" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "ТКС Холдинг" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

"Префы" "Транснефти" выросли до 1639,5 рубля (+2,6%).

Совет директоров "Транснефти" в ближайшее время рассмотрит рекомендации по дивидендам, сообщил "Интерфаксу" глава компании Николай Токарев.

"В принципе, они (дивиденды - ИФ) будут неплохие, потому что результаты по году были неплохие - и выручка серьезно подросла", - сказал он, утвердительно ответив на вопрос, будут ли дивиденды за 2023 год выше, чем в 2022 году. Токарев также подтвердил, что обсуждается вопрос о переходе "Транснефти" на выплату дивидендов дважды в год.

Также выросли расписки OZON (+2,4%), бумаги "Московской биржи" (+1,3%), "НЛМК" (+1,3%), "Яндекса" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,6% "префы"), "Газпром нефти" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Мечела" (+0,2%), "РусГидро" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, дивидендная просадка в акциях "ЛУКОЙЛа" оказалась умеренно глубокой, что соответствовало рыночным ожиданиям. Общую динамику сдерживали крепкий рубль и спад сырьевых котировок. На мировых фондовых площадках сохранялись позитивные настроения.

В среду Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике. Состоится несколько ГОСА - акционеры "ТКС Холдинга" обсудят вопрос допэмиссии акций, на собраниях X5 Group и "Акрона" ключевой будет тема дивидендов. Приближение праздничных выходных может обусловить слабую торговую активность в среду, прогноз по индексу МосБиржи на 8 мая - 3400-3500 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечают аналитики ИК "Риком-Траст", "гэп" акций "ЛУКОЙЛа" оказался ниже размера дивиденда: "гэп" ожидался более 5% (примерно в размере 430-450 руб.), уровень в 7600 руб. представляется уровнем поддержки, поскольку знаменует собой октябрьские уровни 2023 года.

"Мы не ждем долгого закрытия "гэпа". Скорее всего, уже в июне постдивидендный провал может быть ликвидирован на фоне сохраняющихся повышенных дивидендных ожиданий на II полугодие 2024 года, роста цен на сырье на мировых рынках и стабильного курса рубля. Все эти факторы говорят в пользу высокой вероятности реинвестирования дивидендных выплат. Мы рекомендуем держать бумаги "ЛУКОЙЛа" долгосрочно. Компания обладает крайне умеренной долговой нагрузкой (денежные средства превысили долг на $9 млрд в 2023 году), а дивиденды ранее были снижены из-за возможного выкупа и роста капитальных вложений на ремонт ряда НПЗ", - отмечают эксперты.

В принципе, бумаги "ЛУКОЙЛа" имеют все шансы долгое время оставаться дивидендными аристократами с двузначной дивидендной доходностью в диапазоне 12-14% в ближайшие годы, если НК вернется к выплатам 100% денежного потока, полагают в "Риком-Трасте".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, по итогам 2022 года "Транснефть" выплатила дивиденды с доходностью 11,9% - одной из максимальных в сезоне. Кроме того, глава "Транснефти" Токарев сообщил во вторник, что компания работает над переходом к выплатам дважды в год. На этом фоне акции "Транснефти" на повышенных объемах устремились к апрельскому пику 1659 руб. В случае реализации "бычьего" сценария и высокого уровня дивидендов можно ожидать пробоя котировками в ближайшие недели максимума текущего года 1688 руб. и развития роста, считает Кожухова.

Совет директоров "Юнипро" (+2,9%) должен собраться для решения по дивидендам 15 мая. Даты дивидендных решений по "Башнефти" (+0,8% и +2,2% "префы") и "Сургутнефтегазу" на данный момент не определены, но бумаги продолжают поддерживать ожидания высоких выплат. Акции "ЛУКОЙЛа" во вторник смогли закрыть существенную часть дивидендного "гэпа". Для того, чтобы полностью отыграть потерю дивидендного фактора, котировкам потребуется подняться к 7901 руб. (район средней полосы Боллинджера дневного графика). Ближайшая поддержка для бумаг НК и основной восходящий тренд лежат на уровне 7540 руб., а среднесрочно важная поддержка для "ЛУКОЙЛа" находится у 7300 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика). При положении выше вполне можно ожидать возвращения акций к росту и стремления в ближайшие месяцы к новым историческим максимумам и психологически важному уровню 10 000 руб. (потенциал повышения от текущих отметок почти 30%), полагает аналитик.

На нефтяном рынке ближайшие фьючерсы на Brent и WTI вышли в "минус" и протестировали достигнутые ранее в мае минимумы с марта $82,78 и $77,93 за баррель соответственно. Котировки пока не могут восстановить "бычий" импульс в условиях стабильного мирового предложения и рисков более ограниченного спроса в США на фоне замедления роста крупнейшей экономики мира, считает представитель "Велес Капитала".

В целом на российском рублевом рынке акций подтверждаются риски потери краткосрочного импульса к росту по мере закрытия дивидендных реестров, однако участники уже пытаются закрыть "гэпы" как по банку "Санкт-Петербург", так и по "ЛУКОЙЛу", заключила Кожухова.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев, индекс МосБиржи снизился пятую торговую сессию подряд, во вторник основной вклад в это внесли акции "ЛУКОЙЛа", просевшие после дивидендной отсечки. Внешний фон также способствовал снижению - подешевела нефть, как и ряд других сырьевых товаров, экспортируемых Россией. В целом, индекс МосБиржи остается в рамках среднесрочного восходящего тренда, однако в краткосрочной перспективе может усилить коррекцию на фоне отсутствия позитивных новостей. Предпосылкой к этому может стать выход индекса вниз из узкого диапазона 3420-3490 пунктов.

Глава "Транснефти" сообщил о готовящемся переходе на выплату дивидендов дважды в год, что предпочтительнее для инвесторов. На локальном рынке в фокусе внимания инвесторов остаются данные по инфляции, курс рубля и протокол апрельского заседания ЦБ РФ.

Нефть Brent откатилась в район $83 за баррель, но пока остается в рамках прогнозируемого на текущий год диапазона $80-90 за баррель. В последнее время значительное влияние на котировки оказали сокращение спроса на нефть и ее поставок. Вечером во вторник инвесторы ожидают данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти, а также ежемесячный отчет от Международного энергетического агентства по спросу и предложению на нефтяном рынке. Отчеты могут повлиять на ход торгов, полагает Яковлев.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", помимо дивидендных историй на рыночных настроениях отражается геополитика. ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для отечественных проектов по производству СПГ, включая проекты "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ" и "Мурманский СПГ". Котировки акций "НОВАТЭКа" в значительной степени уже учитывают риски санкций, но при этом не учитывают высокий спрос на СПГ со стороны азиатских потребителей и все еще высокую зависимость ЕС от российского СПГ, полагают аналитики.

Тем временем, Минфин РФ сообщил о сокращении ежедневного объема покупок валюты и золота с 8 мая по 6 июня в 2 раза - до 5,55 млрд руб. по сравнению с 11,2 млрд руб. в предыдущие 30 дней. В апреле отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемых составило минус 72,65 млрд руб., а в мае министерство планирует получить 183,58 млрд руб. Соответственно, на разницу между этими величинами будут осуществляться покупки валюты в ФНБ. Вместе с тем, Банк России будет самостоятельно продавать 11,8 млрд руб. в день. Таким образом, ежедневные продажи валюты составят 6,25 млрд руб. по сравнению с 600 млн руб. месяцем ранее. В масштабах среднедневного оборота торгов эта сумма незначительна и соответствует примерно 1,8% от объема торгов в понедельник на уровне 352 млрд руб. по долларам США, евро и юаням в рублях. Поэтому существенной поддержки рублю валютные операции не окажут, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), подросли Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,9-1,4%) и США (индексы к 18:50 прибавили 0,2-0,3%).

Резервный банк Австралии во вторник сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Ставка остается на этом уровне с ноября 2023 года. До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

В Гонконге трейдеры фиксировали прибыль после того, как индекс Hang Seng завершил "в плюсе" десять сессий подряд и достиг максимума за восемь месяцев, пишет Trading Economics.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в марте снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,5%, по данным Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены проявляют слабость, трейдеры оценивают прогнозы добычи в странах ОПЕК+ и геополитическую ситуацию.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $83,04 за баррель (-0,3% и +0,5% накануне), июньская цена WTI - $78,26 за баррель (-0,3% и +0,5% в понедельник).

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил "Интерфаксу", что возможность увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+ пока анализируется. "Это зависит всегда от текущей ситуации, баланса спроса-предложения. Все анализируется. Сейчас прогнозировать ничего не надо, надо смотреть, как рынок себя чувствует", - сказал он.

Тем временем СМИ написали, что Израиль не отказывается от планов по проведению операции в Рафахе. "Израильский военный кабинет единогласно проголосовал за продолжение подготовки операции в Рафахе с целью военного давления на ХАМАС для прогресса в освобождении заложников и достижении целей войны", - цитирует The Times of Israel заявление офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции "М.Видео" (-11,2%, до 183,2 рубля), ПАО "Левенгук" (-5,6%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-3%), ПАО "Ковровский механический завод" (-2,9%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-2,9%), расписки Qiwi (-2,8%), бумаги ПАО "РН-Западная Сибирь" (-2,7%), МКПАО "Лента" (-2,5%).

Акции "М.Видео" упали на фоне информации в материалах компании, что совет директоров "М.Видео-Эльдорадо" планирует 7 мая обсудить увеличение уставного капитала посредством размещения дополнительных обыкновенных акций.

Выросли акции банка "Уралсиб" (+9,6%), МКФ "Красный Октябрь" (+4,4% и +9,8% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+3,8%), ПАО "Центр международной торговли" (+3,5%), ПАО "Нижнекамскшина" (+3,1%), ПАО "РКК "Энергия" (+3%), банка "Санкт-Петербург" (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,22 млрд рублей (из них 17,9 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 5,59 млрд рублей на "префы" "Транснефти" и 4,44 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).