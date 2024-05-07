Минэнерго США понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 г. на 70 тыс. б/с

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Минэнерго США слегка скорректировало свою оценку потребления жидких углеводородов (нефти) в мире в 2024 году после резкого повышения в предыдущем месяце; прогноз мая предусматривает снижение показателя на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 102,84 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации американского Минэнерго (EIA).

Так, теперь, по оценке EIA, в 2023 году спрос на нефть составил 101,92 млн б/с (апрельская оценка - 101,96 млн б/с), в 2024 году будет равняться 102,84 млн б/с (ранее - 102,91 млн б/с), в 2025 году - 104,26 млн б/с (соответствует оценке апреля).

Таким образом, ведомство ожидает, что в 2024 году рост спроса составит 920 тыс. б/с при предыдущей оценке в 950 тыс. б/с. В 2025 году увеличение спроса на ЖУВ ускорится до 1,42 млн б/с (прогноз апреля - 1,35 млн б/с.