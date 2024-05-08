На старте торгов индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС снизился на 0,4%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В среду торги на российском рынке акций открылись ростом рублевых цен большинства blue chips на фоне ослабления рубля, в то время как настроения на внешних фондовых площадках ухудшились и просела нефть (Brent откатилась в район $82,4 за баррель).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 3433,74 пункта, индекс РТС снизился на 0,4% до 1180,36 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" подросли в пределах 1,2%.

Доллар подорожал на 57 копеек до 91,68 рубля (+0,57 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+1,2%), расписки OZON (+1,1%), бумаги "НЛМК" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,4% "префы"), "Яндекса" (+0,7%), "Северстали" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "ТКС Холдинг" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%).

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", последние несколько торговых сессий рынок демонстрирует однотипную внутридневную динамику: просадка индексов в первой половине дня привлекает покупателей, и индексы восстанавливаются во второй половине дня.

В среду будет обнародован протокол апрельского заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. В ходе пресс-конференции по итогам заседания глава регулятора заявляла, что устойчивость российской экономики к жесткой денежно-кредитной политике не исключает потенциального повышения ставки в дальнейшем, учитывая существующие проинфляционные риски. Инвесторы на рынке акций пока склонны не обращать внимания на жесткую риторику регулятора, тем не менее, нельзя исключать, что протокол заседания может несколько охладить настроения на фондовом рынке.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова, утро среды не выглядит радостным: цена Brent откатилась ниже $83 за баррель, тестируя эту поддержку на прочность. Ухудшение геополитической ситуации и выходной в России в четверг также будут сдерживать от активных покупок.

Акции "ЛУКОЙЛа" накануне смогли компенсировать часть потерь после отсечки дивидендов, и есть надежды, что бумаги быстро закроют образовавшийся "гэп". От "ЛУКОЙЛа" в дальнейшем можно ожидать высоких выплат, и не исключено, что дивидендная доходность акции за год будет на уровне безрисковой ставки, чего можно ожидать лишь от единичных эмитентов. По оценке эксперта, у "ЛУКОЙЛа" есть около 0,8 трлн руб., которые компания планировала направить на выкуп своих акций у иностранных акционеров. Если выкуп состоится, то число акций уменьшится и прибыль на одну акцию будет больше. Если не состоится - то эта "кубышка" может быть направлена на дивиденды, считает Антонов.

Благодаря устойчивости акций "ЛУКОЙЛа" индекс МосБиржи даже не стал тестировать поддержку 3400 пунктов. Также сильно выглядели акции черных металлургов, от которых можно ожидать высокой дивдоходности в целом по 2024 году, отмечает эксперт.

Таким образом, пока все говорит о сохранении настроя основной массы инвесторов на рост и выкуп ценовых просадок, хотя нет уверенности, что такая ситуация продлится долго, полагает Антонов.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, в среду индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3420-3450 пунктов.

"Сильного движения индекса не ждем, но отдельные бумаги могут пользоваться спросом. Предпочтение отдаем акциям "Транснефти", "Соллерса" и, возможно, ВК. Именно бумаги ВК могут в ближайшее время быть заметно лучше рынка - многое будет зависеть от отчетности за I квартал", - полагают аналитики.

В США во вторник выросли индексы акций Dow Jones (+0,1%) и S&P 500 (+0,1%), но снизился Nasdaq (-0,1%).

Трейдеры оценивали корпоративные новости и заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нила Кашкари. На конференции Института Милкена он дал понять, что не исключает возможности повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), если инфляция в США вновь начнет выглядеть устойчивой.

Слабые статданные по американскому рынку труда, опубликованные в минувшую пятницу, повысили оптимизм трейдеров в отношении возможного смягчения денежно-кредитной политики ФРС в этом году, что оказывало поддержку фондовому рынку в последние дни.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом в сентябре в настоящее время оценивается трейдерами в 67% против 45,9% неделю назад, по данным CME FedWatch.

В Азии в среду преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,6%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне вторника).

В среду трейдеры продолжают следить за визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Европу и оценивают корпоративные новости, в том числе финансовые отчеты компаний.

Объем промышленного производства в ФРГ в марте понизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 0,6%, по данным Trading Economics.

Трейдеры занимают выжидательную позицию перед публикацией ряда важных статданных по экономике КНР, отмечает Trading Economics. В четверг Главное таможенное управление Китая обнародует отчет о внешней торговле за апрель, а в субботу Государственное статистическое управление страны опубликует данные о динамике потребительских цен и цен производителей за прошлый месяц.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают сползать вниз. К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 0,9% до $82,4 за баррель (-0,2% накануне), июньские фьючерсы на WTI дешевели на 0,9% до $77,65 за баррель (-0,1% во вторник).

Рынок отреагировал снижением на заявления вице-премьера Александра Новака о том, что страны ОПЕК+ анализируют возможность увеличения добычи нефти. "Это зависит всегда от текущей ситуации, баланса спроса-предложения. Все анализируется. Сейчас прогнозировать ничего не надо, надо смотреть, как рынок себя чувствует", - сказал он "Интерфаксу".

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 3 мая резервы нефти в Штатах выросли на 509 тыс. баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 по Москве. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 1,43 млн баррелей.