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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

На шельфе Норвегии начали добычу нефти на месторождении Eldfisk North

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Началась добыча нефти на проекте Eldfisk North в Северном море (Норвегия), сообщила участник проекта французская TotalEnergies (39,9%).

Оператором проекта является американская ConocoPhillips (35,1%), также в проекте участвуют Var Energi ASA (12,4%), Sval Energi AS (7,6%) и Petoro AS. (5%).

План разработки был утвержден в декабре 2022 года, предполагалось, что в него будет инвестировано 10,5 млрд норвежских крон (около $1 млрд).

На пике на месторождении должно добываться около 15 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки (около 750 тысяч т нефти в год).

Месторождение разрабатывается с помощью трех подводных комплексов, добываемое сырье будет доставляться на расположенную в 7 км инфраструктуру проекта Eldfisk.

TotalEnergies Норвегия ConocoPhillips Северное море Eldfisk North Petoro AS Sval Energi AS
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