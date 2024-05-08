ЦБ увидел в увеличении финансовых потоков в апреле продолжение роста экономики РФ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Увеличение финансовых потоков указывает на продолжение роста российской экономики в апреле, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в апреле 2024 года превысил средний уровень I квартала этого года на 2,7%. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления увеличились на 2,4%, отмечает ЦБ.

"Рост входящих платежей ускорился относительно как I квартала 2024 года, так и IV квартала 2023 года во всех укрупненных группах отраслей, кроме отраслей государственного спроса", - подчеркивает регулятор.

Поступления в отраслях потребительского спроса увеличились в апреле на 1,9%. Рост в основном обеспечили финансовые услуги и розничная торговля. Сдерживающее влияние на динамику платежей в этом сегменте оказывало производство пищевых продуктов, общественное питание, образование и здравоохранение.

Отрасли государственного спроса стали единственной группой с незначительным снижением объема входящих платежей (на 0,2%), отмечает ЦБ.

Наибольший рост финансовых потоков отмечен в отраслях инвестиционного спроса (на 6% к среднему уровню I квартала 2024 года). Основной прирост дало строительство. Сдерживали динамику металлургия, архитектура и инженерно-техническое проектирование.

Объем входящих платежей в отраслях промежуточного спроса превысил средний уровень I квартала на 3,4%. Помимо финансовых услуг, положительный вклад в динамику поступлений внесли готовые металлические изделия и деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта. Снижение потоков наблюдалось в металлургии, аренде и лизинге.

Платежи в отраслях экспортного спроса выросли на 2,6% относительно I квартала, на протяжении которого наблюдалось снижение этого показателя. Основными источниками роста стали услуги в области добычи полезных ископаемых, добыча металлических руд, добыча нефти и природного газа. Поступления снизились в металлургии и добыче угля.