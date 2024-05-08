Запасы нефти в США упали за неделю на 1,4 млн баррелей

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,361 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали падение показателя на 1,43 млн баррелей. Консенсус-прогноз The Wall Street Journal говорил о снижении на 500 тысяч баррелей.

Запасы бензина выросли на 915 тысяч баррелей, дистиллятов - на 560 тысяч баррелей.

Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем предполагали сокращение на 1,18 млн баррелей и 1 млн баррелей соответственно, сообщает Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за прошедшую неделю увеличились на 1,88 млн баррелей.