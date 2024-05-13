Профицит бюджета США в апреле вырос на 19%

За семь месяцев фингода зафиксирован дефицит в $855 млрд

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Профицит госбюджета США в апреле составил $210 млрд, что на 19% выше показателя за тот же месяц прошлого года ($176,2 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Положительное сальдо зафиксировано впервые за восемь месяцев.

Доходы бюджета США увеличились на 22% - до $776 млрд, расходы - на 23%, до $567 млрд.

За семь месяцев 2024 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США составило $855 млрд, во многом из-за увеличения процентных выплат по госдолгу на фоне высокой ставки Федрезерва. Выплаты процентов по долгу за семь месяцев составили $624 млрд, что на 36% больше показателя годичной давности.

Как сообщалось, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2023 фингода, который завершился 30 сентября, составило $1,7 трлн, увеличившись на 23%. В текущем фингоду ожидается сокращение до $1,5 трлн.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.