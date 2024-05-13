США продлили лицензию для "большой четверки" нефтесервиса на оказание части услуг в Венесуэле

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control, OFAC) продлило до 15 ноября 2024 года лицензию для Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford на оказание части нефтесервисных услуг в Венесуэле, говорится в сообщение ведомства.

Документ разрешает указанным компаниям, а также их дочерним структурам проводить в Боливарианской республике сделки по счетам и контрактам (в том числе, и с PDVSA) для обеспечения безопасности активов и персонала.

При этом лицензия по-прежнему не распространяется на предоставление услуг по бурению, добыче, транспортировке венесуэльской нефти и нефтепродуктов, страхованию, проектированию и строительству различных установок.

Как сообщалось, в ноябре 2022 года санкционное давление на Венесуэлу со стороны США ослабло. Тогда американский Минфин разрешил компании Chevron Corp. в ограниченном объеме возобновить производство в республике для последующей транспортировки сырья в США (поставки в любые другие страны лицензия не разрешает - ИФ), а также проводить любое связанное с этим техническое обслуживание и ремонт на активах СП. Позже - в октябре 2023 года - власти США на шесть месяцев сняли ограничения на сделки с венесуэльскими нефтью и газом после заключения правительством страны соглашения с оппозицией, подготавливающего почву для проведения новых президентских выборов.

17 апреля Вашингтон принял решение вернуть санкции в отношении Венесуэлы, касающиеся в том числе экспорта нефти, поскольку Мадуро и его представители "не полностью выполнили обязательства, взятые в рамках соглашения о дорожной карте выборов". Санкции вступили в силу в четверг, при этом в течение 45 дней (до 31 мая) будет действовать переходный период, в течение которого компании смогут продолжать выполнять условия заключенных ранее контрактов.