Европейские рынки акций закрылись без единой динамики

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги понедельника без единой динамики в отсутствие важных статданных.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 повысился на 0,02%, до 520,86 пункта.

Итальянский индекс FTSE MIB прибавил 0,46%, испанский IBEX 35 - 0,42%. Британский FTSE 100 потерял 0,22%, германский DAX - 0,16%, французский CAC 40 - 0,12%.

На этой неделе будут опубликованы данные об апрельской инфляции в США и отчеты о ВВП и инфляции в еврозоне.

Данные об инфляции в США будут обнародованы в среду. Как прогнозируют опрошенные Trading Economics аналитики, темпы роста потребительских цен в апреле замедлились до 3,4% с 3,5% в марте. Без учета топлива и продуктов питания (индекс CPI Core) цены выросли на 3,6% в годовом выражении после подъема на 3,8% месяцем ранее, ожидают эксперты.

Пересмотренные данные по ВВП еврозоны за первый квартал будут опубликованы в среду, окончательные данные об апрельской инфляции в валютном блоке - в пятницу.

Акции германского ритейлера Ceconomy подорожали на 6,2% после того, как компания дала позитивный прогноз на текущий год.

Цена бумаг французской фармкомпании Sanofi выросла на 2,4%. Компания озвучила планы по увеличению производства во Франции, на что будет дополнительно выделен 1 млрд евро.

Капитализация авиакомпании IAG повысилась на 2,9% после того, как лондонский аэропорт Хитроу отчитался о росте пассажиропотока в апреле на 4,8% в годовом выражении, до 6,705 млн человек. С начала года пассажиропоток вырос на 8,2%, до 25,22 млн человек, и оператор аэропорта по-прежнему прогнозирует рекордный показатель по итогам года.

Кроме того, аналитики Morgan Stanley улучшили целевую цену для акций IAG до 2,1 евро за акцию с 2 евро.

Рыночная стоимость швейцарской биофармацевтической AC Immune подскочила на 28,8% во Франкфурте после новостей о заключении сделки с Takeda на сумму до $2,2 млрд, в рамках которой японская компания лицензирует препарат AC Immune от болезни Альцгеймера. Швейцарская компания также получит "двузначные роялти" от мировых продаж.

Акции итальянского производителя шин Pirelli подешевели на 0,6% на слабой отчетности за первый квартал.

Британская Phoenix Group Holdings из сферы пенсионного страхования потеряла 2,3% капитализации после новостей об уходе главного финансового директора Ракеша Тхакрара.