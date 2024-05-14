Переход к новой модели роста экономики РФ предполагает выработку мер балансировки спроса и предложения

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Экономике России предстоит перейти к новой модели роста, в основе которой предложение, это предполагает выработку мер как по краткосрочной балансировке спроса и предложения, так и долгосрочного развития предложения в конкретных отраслях, заявил кандидат на пост министра экономического развития РФ Максим Решетников, выступая во вторник в Госдуме.

"Предстоит перейти на новую модель роста экономики, в основе которой предложение. Это включает постоянный мониторинг цен, выявление "узких мест" на рынках и оценку баланса спроса и предложения в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также выработку мер по балансировке, в том числе оперативное принятие решений в части таможенно-тарифного регулирования - пошлины, квоты, ограничения, а также по долгосрочному развитию предложения в конкретных отраслях", - сказал он.

"Ключевая задача здесь - рост инвестиций. В условиях высоких процентных ставок нам предстоит поддержать инвестиционный процесс, запрос на опережающий рост частных вложений в первую очередь в технологические сектора экономики. Для этого важно создавать как предсказуемые условия для бизнеса, так и правильно распределять риски между инвесторами и государством в конкретных проектах. Предстоит решать вопросы нехватки капитала в отдельных секторах экономики, снижать стоимость кредитования, предоставлять льготы для инвесторов", - заявил Решетников.

По его словам, "инструменты для этого есть, нужно оперативно их донастраивать с учетом новых возможностей и вызовов и в первую очередь опираться на запросы бизнеса и регионов".