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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Власти Приамурья выставили на торги 0,62% акций "Покровского рудника"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министерство имущества Амурской области выставило на торги пакет акций золотодобывающего "Покровского рудника" - актива "Атлас Майнинг", сообщает сайт по проведению торгов.

Торги проводятся на основании приказа Министерства имущественных отношений Амурской области "Об условиях приватизации пакета акций акционерного общества "Покровский рудник"".

Пакет включает 1 250 млн обыкновенных акций, что составляет 0,62% от уставного капитала. Это весь пакет акций, принадлежащий правительству области (остальная доля - более 99% - у "Атласа")

Начальная цена составляет 310 млн рублей, шаг аукциона - 15,5 млн рублей (5%). Размер задатка для участия в аукционе должен составлять 20% (62 млн рублей).

Ранее торги по продаже пакета акций не проводились.

АО "Покровский рудник" объединяет автоклавный комплекс и месторождение Пионер, добыча которого в 2024 году превысила 4 тонны золота. Численность предприятия составляет 2769 человек, уставный капитал - 181 340 670 рублей. Общее количество акций превышает 201 489 633 700 штук.

Покровский рудник Амурская область Пионер Атлас Майнинг Атлас
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