ЦБ Китая влил 125 млрд юаней в финансовую систему в рамках MLF

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Народный банк Китая в среду влил в финансовую систему 125 млрд юаней ($17,3 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, сообщил НБК. Последний раз ЦБ менял ее в августе 2023 года, тогда она была снижена на 15 базисных пунктов (б.п.).

С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 125 млрд юаней, банковская система не зафиксировала ни чистого оттока, ни чистого притока средств.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года. Размер годовой LPR в настоящее время составляет 3,45% годовых.

Очередное решение относительно этой ставки будет принято 20 мая.