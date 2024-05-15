Оценка роста ВВП еврозоны в I квартале подтверждена на уровне 0,3%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Экономика стран еврозоны в первом квартале увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют данные статистического управления Европейского союза.

Таким образом, первоначальная оценка была подтверждена. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра.

Эта вторая оценка ВВП из трех. Окончательные данные будут опубликованы 7 июня.

Экономика еврозоны в январе-марте относительно аналогичного периода 2023 года выросла на 0,4%, что также совпало с предварительно объявленным показателем и прогнозами аналитиков.

ВВП Евросоюза в первом квартале также увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 0,4% относительно января-марта прошлого года.

Объем экономики Германии вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, Франции - также на 0,2%, Италии - на 0,3%, Испании - на 0,7%.

Также Евростат сообщил, что объем промышленного производства в еврозоне в марте вырос на 0,6% относительно февраля и сократился на 1% в годовом исчислении. Аналитики прогнозировали рост первого показателя на 0,5% и снижение второго на 1,2%.