Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП ЕС в 2024 году до 1%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) улучшила прогноз роста экономики Европейского союза в 2024 году до 1% с ожидавшихся ранее 0,9%.

Прогноз увеличения ВВП еврозоны в этом году оставлен на уровне 0,8%.

В 2023 году, по оценкам ЕК, повышение ВВП еврозоны и ЕС составило по 0,4%.

В 2025 году темпы роста экономики еврозоны ускорятся до 1,4%, ЕС - до 1,6%, прогнозирует регулятор. В феврале регулятор прогнозировал подъем на 1,5% и 1,7% соответственно.

"Рост экономической активности в текущем и следующем годах будет вызван главным образом устойчивым повышением потребительских расходов, поскольку продолжающийся рост зарплат в реальном выражении и увеличение занятости приводят к повышению располагаемых доходов", - отмечается в пресс-релизе.

В то же время рост инвестиций ослабевает, в том числе из-за слабости рынка жилья, отметили авторы отчета. В обозримом будущем условия кредитования, как ожидается, улучшатся, однако рынок сейчас ожидает более плавного снижения процентных ставок, чем зимой.

Рост объемов мировой торговли поддержит экспорт из стран ЕС, прогнозирует Еврокомиссия. Между тем увеличение импорта на фоне восстановления внутреннего спроса в целом нивелирует положительное влияние экспорта на рост европейской экономики.

Согласно прогнозу ЕК, инфляция (индекс HICP) в еврозоне в этом году замедлится до 2,5% с 5,4% в 2023 году и ослабнет до 2,1% в 2025 году. В феврале темпы инфляции на 2024 и 2025 годы прогнозировались на уровне 2,7% и 2,2% соответственно.

"Замедление инфляции станет следствием ситуации с ценами на неэнергетические товары и продукты питания, тогда как темпы роста цен на энергоносители повышаются, а в сфере услуг замедление инфляции происходит очень постепенно", - говорится в отчете.

Безработица в еврозоне, как ожидается, останется на уровне 6,6% в этом и опустится до 6,5% в следующем году.

Дефицит бюджета в странах ЕС в 2024 году может сократиться до 3% ВВП с 3,6% ВВП годом ранее, а в 2025 году опустится до 2,9% ВВП. Соотношение общего госдолга к ВВП в Евросоюзе в текущем году стабилизируется на уровне 82,9%, а в следующем году может вырасти примерно на 0,4 процентного пункта.

Экономика Германии, согласно прогнозу ЕК, увеличится на 0,1% в текущем году и на 1% в следующем, Франции - на 0,7% и 1,3%, Италии - на 0,9% и 1,1%, Испании - на 2,1% и 1,9%.