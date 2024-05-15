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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Еврокомиссия ждет роста ВВП РФ на 2,9% в 2024 году, в 2025 году - на 1,7%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Рост российской экономики в текущем году замедлится до 2,9% с 3,6% годом ранее, прогнозирует Европейская комиссия.

Прогноз на 2025 год предусматривает дальнейшее замедление темпов роста ВВП РФ, до 1,7%.

"После неожиданно уверенного восстановления в 2023 году экономический рост в России, как прогнозируется, замедлится в 2024 и 2025 годах в условиях давления жесткой денежно-кредитной политики на экономическую активность, - говорится в докладе ЕК. - Инфляция, как ожидается, будет устойчивой на фоне стабильных бюджетных расходов и роста зарплат в связи с жесткими условиями на рынке труда. Дополнительные меры по увеличению бюджетных доходов должны помочь финансированию военных расходов и в целом удержать государственные финансы под контролем, при этом общий госдолг, как прогнозируется, останется ниже 21,5% ВВП в 2025 году".

Еврокомиссия ожидает инфляцию в России на уровне 6,6% в 2024 году и 4,5% в 2025 году против 5,9% в прошлом году. Дефицит бюджета, по ее прогнозам, в этом году снизится до 1,75% ВВП и до 1,5% ВВП годом позже с 2,25% ВВП в 2023 году.

Частное потребление в России в 2024 году вырастет на 4,1% в 2024 году и на 1,9% в 2025 году, государственные расходы - на 4% и 2,8% соответственно, прогнозирует ЕК.

Еврокомиссия РФ ВВП
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