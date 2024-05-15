"Системный оператор" будет согласовывать места размещения объектов ВИЭ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Системный оператор" получил новую функцию согласования площадок для размещение объектов возобновляемой энергетики, сообщил он в своем канале в Telegram.

Соответствующие изменения были утверждены постановлением правительства от 3 мая. Как поясняет оператор, "компания будет учитывать системные ограничения для выдачи мощности заявленных проектов, чтобы в будущем снизить технологические ограничения выработки ВИЭ".

Согласно постановлению, оператор будет согласовывать места размещения объектов, отобранных на конкурсах ВИЭ после 1 января 2024 года, или при изменении площадки после 1 июля 2025 года для объектов, отобранных ранее.

Оператор будет рассматривать "залп" заявок не реже одного раза за полгода. При этом, если в регионе с ограничениями планируется разместить два и более энергообъекта, а их суммарная мощность превышает плановые пределы для района, то приоритет получат генобъекты, отобранные до 1 января 2021 года. Если же "предельники" превысят объекты "одной очереди", то для них будет рассчитываться определенная "величина снижения" с учетом капзатрат (для объектов с конкурсов до 2021 года) и показателей эффективности (для тех, что были отобраны после 1 января 2021 года).

"Естественное свойство размещения объектов солнечной и ветровой генерации – их локализация в регионах с наиболее благоприятными природно-климатическими условиями. В связи с этим в ряде территориальных энергосистем они уже сегодня оказывают значительное влияние на режимно-балансовую ситуацию", - поясняет оператор в своем сообщении.

При этом в операторе подчеркивают, что строительство объекта ВИЭ "на заранее согласованной" площадке "станет одним из условий учета его мощности при ее поставке на оптовый рынок".