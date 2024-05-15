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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Частные инвесторы в апреле остались нетто-продавцами акций, но "баланс" приблизился к нулю

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы в апреле второй месяц подряд были нетто-продавцами акций на российском рынке, однако сам показатель нетто-продаж сильно сократился по отношению к марту, когда такой баланс сложился впервые с ноября 2022 года. Об этом говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Нетто-продажи розничных инвесторов на рынке акций в марте составили 37 млрд рублей, в апреле же – 2,8 млрд руб., сообщил ЦБ.

Среднедневной объем торгов на рынке акций в апреле составил 119,5 млрд рублей, что на 2,2% выше средних показателей предыдущего месяца (116,9 млрд рублей). При этом доля розничных инвесторов в общем объеме сделок на рынке акций выросла на 3,7 п.п., до 76,1% (в марте в среднем – 72,4%).

Крупнейшими нетто-покупателями акций в апреле были системно значимые и прочие банки, которые приобрели ценные бумаги на 17,7 млрд и 8,9 млрд рублей соответственно.

Также покупки совершали небанковские финансовые организации в рамках доверительного управления – они приобрели акций на 14,9 млрд рублей. НФО за счет собственных средств и нерезиденты продали ценных бумаг на 25,4 млрд и 9 млрд руб. соответственно.

ЦБ РФ Банк России
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