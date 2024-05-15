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Закупки товаров РФ госзаказчиками и госкомпаниями составили в 2023 году 9,9 трлн рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Объем закупок госзаказчиками и госкомпаниями товаров российского производства составил в 2023 году 9,9 трлн рублей. Об этом заявила заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе в ходе форума-выставки "Госзаказ 2024".

"Есть тенденция небольшого увеличения объема закупок российской продукции в рамках контрактации по 44-ФЗ (закон "О контрактной системе"), - сказала Катамадзе. - По 223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") тоже такая тенденция есть – в абсолютных цифрах, но по доле в общем объеме закупок есть небольшое снижение".

Так, по данным Казначейства, в прошлом году госзаказчики закупили товары на 3,4 трлн рублей, на долю товаров российского производства пришлось 2,3 трлн рублей. При этом общий объем госзакупок составил 12,6 трлн рублей. В 2022 году госзаказчики затратили на приобретение товаров 3,2 трлн рублей (общий объем госзакупок составил 12,3 трлн рублей). Из них 2 трлн рублей пошли на оплату российских товаров.

Госкомпании, в свою очередь, в прошлом году заплатили за товары 8,9 трлн рублей. При этом объем закупок товаров именно российского производства составил 7,6 трлн рублей (85% от общего объема закупок товаров) против 4 трлн рублей в 2022 году (87%).

Как сообщалось, объем закупок госкомпаний (в том числе находящихся под санкциями и не публикующих информацию о своих закупках на сайте ЕИС) в 2023 году составил 19,5 трлн рублей против 11,6 трлн рублей в 2022 году. Впрочем, в показателях 2022 года не учитываются закупки госкомпаний, которые оказались под санкциями. По оценкам участников рынка, на их долю приходилось порядка 50% от общего объема закупок госкомпаний.

По данным ЕИС, в прошлом году госкомпании, не находящиеся под санкциями, подписали договоры на 10,5 трлн рублей.

Федеральное казначейство
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