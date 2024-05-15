Крабовые консервы Сhatka возвращаются на рынок РФ через 90 лет

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт", правообладатель товарного знака Сhatka, и торговый дом "ЕРЦ" (входит в ГК "Антей", являющуюся одним из ведущих в РФ добытчиков крабов) начали розничные продажи крабовых консервов под этим брендом в сети магазинов "Мираторг". Контракты на продажу также заключены еще с четырьмя федеральными сетями.

Как сообщается в совместном пресс-релизе ФКП и ГК "Антей", по сути, этот известный в мире бренд крабовой продукции спустя 90 лет вернулся к отечественному потребителю.

Новая розничная линейка крабовой продукции Chatka, разработанная специально для российского рынка, впервые была представлена осенью 2023 года на выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Весной 2024 года в супермаркетах "Мираторг" в Москве и области стартовали продажи сразу нескольких наименований натуральных стерилизованных консервов, изготовленных из мяса камчатского краба, выловленного на Дальнем Востоке, а также из краба опилио из Мурманска.

Объемы продаж пока не раскрываются.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ГК "Антей", в 2023 году, впервые за последние 13 лет, возобновились поставки российского краба на внутренний рынок в существенных объемах, позволяющих увеличить его потребление. Именно в этом - возродить традиционное потребление крабов на внутреннем рынке - состоит цель ТД ЕРЦ, группы "Антей" и ФКП "Союзплодоимпорт". Особенно краба-стригуна опилио, цена на который ниже, чем на раков и даже на некоторые виды креветок, отметили в пресс-службе. При этом в компании сообщили, что в 2023 году этот краб стал "одной из трендовых позиций в ритейле, цена на него за 6 месяцев за счет популярности выросла более чем на 30%".

По оценке игроков рынка, на которые сослались в пресс-службе, объем внутреннего российского крабового рынка составляет 2-3 тыс. тонн в год. Речь идет о всех видах продукции - живых крабах, конечностях, консервах.

На сегодняшний день контракты на поставку продукции под брендом Chatka уже заключены с четырьмя федеральными сетями. В Московском регионе, кроме сети "Мираторг", их можно также приобрести на рыбном рынке "Москва на волне".

ФКП "Союзплодоимпорт" создано распоряжением правительства РФ от 29 декабря 2001 года, является правообладателем более 160 товарных знаков на алкогольную, спиртосодержащую и иную пищевую продукцию, а также наименования места происхождения товара (НМПТ) "Русская водка".

ГК "Антей" ведет добычу крабов как в Северном, так и в Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах. В 2022 году добыто более 18 тыс. тонн.

ООО "Торговый дом ЕРЦ" - единственный эксклюзивный поставщик крабов ГК "Антей" на российский рынок.