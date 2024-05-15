"Росстат" отметил снижение производства бензина в РФ вторую неделю подряд

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Производство автомобильного бензина в РФ снижается вторую неделю подряд: с 6 по 12 мая его выпуск на отечественных НПЗ сократился на 2,7%, до 759,4 тыс. тонн, сообщает Росстат.

Относительно аналогичного периода прошлого года – с 8 по 14 мая – производство снизилось на 3,9%.

Выпуск дизельного топлива на прошлой неделе составил 1,678 млн тонн, что на 0,8% больше, чем на предыдущей неделе, и на 5,7% больше, чем за соответствующую неделю прошлого года.

Начало мая традиционно считается в России периодом старта весенних плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее в Минэнерго РФ сообщили "Интерфаксу", что к концу апреля производство моторных топлив восстановилось после внеплановых ремонтов, а внутренний рынок обеспечен товарными запасами нефтепродуктов в преддверии сезона ремонтов НПЗ.