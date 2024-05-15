ФАС вынесет решение по "дочке" крупной нефтяной компании о завышении цен в рознице

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба вскоре вынесет решение по "дочке" крупной нефтяной компании о завышении цен в рознице, сообщила пресс-служба ведомства.

"Касательно контроля цен на АЗС в ближайшее время в одном из регионов планируется вынесение решения в отношении "дочки" крупной нефтяной компании по завышению цен в розничном сегменте", - говорится в информации.

ФАС также напоминает, что проводит анализ ценовой ситуации в мелкооптовом сегменте и на АЗС в отдельных регионах ДФО и ЮФО. "По итогам работы в мелкооптовом сегменте цена на дизель снизилась в Республике Крым - 2,8% (бензин на 1%), в Ростовской области - 0,8%, Волгоградской области - 1% (бензин на 2,6%). Анализ в настоящее время продолжается", - подчеркивается в пресс-релизе.

Ведомство отмечает, что дизельное топливо мелким оптом закупают в том числе аграрии при проведении посевных работ.