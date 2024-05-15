Ритейлер "О'Кей" собрался провести делистинг своих GDR с Лондонской фондовой биржи

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Ритейлер "О`Кей" (O`Key Group) планирует провести делистинг своих GDR с Лондонской фондовой биржи, сообщила компания.

Решение было принято советом директоров компании 15 мая.

Торги расписками ритейлера приостановлены с марта 2022 года

Ритейлер планирует сохранить листинг на Московской бирже и бирже Казахстана AIX. "Программа ГДР остается в силе и продолжает действовать", - уточняется в сообщении.

"О`Кей" провел IPO на LSE в 2010 году.

Группа "О'Кей" управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами "Да!". На конец марта 2024 года группа объединяла 77 гипермаркетов и 220 дискаунтера.