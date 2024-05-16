Рубль стабилен к доллару и меняется слабо к юаню

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Доллар США стабилен, юань меняется незначительно на Московской бирже утром в четверг, рубль находится в боковике в ожидании новых сигналов, способных сдвинуть текущее равновесие.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,08 руб./$1 (без изменений к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 17,73 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,35 коп. - до 12,59 рубля.

Российская нацвалюта на старте торгов не проявила активности к доллару и юаню. По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль начал корректироваться после роста в ходе предыдущих сессий.

Накануне трейдеры отыграли свежие данные о внешней торговле РФ. Ее положительное сальдо, определенное по методологии платежного баланса, в первом квартале 2024 года составило $34,4 млрд, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщается в информации ЦБ РФ. Экспорт понизился на 3,7%, до $101,2 млрд, импорт - на 10,5%, до $66,8 млрд.

Участники рынка также взвешивают перспективы возможных изменений в денежно-кредитной политике с учетом сигналов об ускорении инфляции. Росстат сообщил в среду, что инфляция в РФ с 7 по 13 мая составила 0,17% после 0,09% с 3 по 6 мая (за четыре дня), 0,06% с 23 апреля по 2 мая (за 10 дней), 0,08% с 16 по 22 апреля, 0,12% с 9 по 15 апреля и 0,16% со 2 по 8 апреля. Из-за праздников замер динамики цен в конце апреля-начале мая проводился один раз за 10 дней, а второй раз - за четыре дня вместо традиционных семи дней.

Ускорение инфляции с 7 по 13 мая во многом вызвано существенным ростом за неделю цен на отечественные легковые автомобили - на 2,8%.

С начала месяца рост цен в РФ к 13 мая составил 0,27%, с начала года - 2,65%.

Из данных конца апреля-начала мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 мая ускорилась до 7,92% с 7,81% на 6 мая (на конец марта равнялась 7,72%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 17 мая в отчете о месячной инфляции за апрель.

После недавней публикации резюме состоявшегося 26 апреля заседания Банка России усилилась неопределенность в отношении начала цикла понижения ключевой ставки ЦБ РФ. Совет директоров Банка России на минувшем заседании по денежно-кредитной политике рассматривал вариант повышения ключевой ставки на 1 процентный пункт - до 17%, отмечается в документе. Ставку ЦБ в итоге оставил неизменной на уровне 16%.

В центре внимания трейдеров в части геополитических сигналов находится визит президента РФ Владимира Путина в Китай, в рамках которого намечены переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Это первая зарубежная поездка Путина после его переизбрания на очередной президентский срок. В четверг в Пекине пройдут российско-китайские переговоры в узком и широком составах. Особое значение имеет предстоящее неформальное общение Путина и Си, которое состоится в завершении рабочего дня.

"В ходе переговоров планируется обсудить общее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных областях, рассмотреть актуальные глобальные, региональные проблемы", - говорил помощник президента Юрий Ушаков.

При этом, отметил он, приоритетом будет торгово-экономическое взаимодействие.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,09 за баррель, что на 0,41% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,02 за баррель, что на 0,50% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг преобладает позитив вслед за всплеском оптимизма на Уолл-стрит: китайский CSI 300 растет на 0,78%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,91%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,57%, южнокорейский Kospi окреп на 0,77%, значение австралийского индекса S&P/ASX 200 увеличилось на 1,54%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 укрепился на 1,17%.

Американский рынок акций уверенно вырос в среду, все три основных фондовых индекса завершили торги на рекордных максимумах, что было отмечено впервые с марта. Подъему рынка способствовали статданные, показавшие ослабление темпов инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в апреле увеличились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 3,5% в марте.

Консенсус-прогноз аналитиков также предполагал ослабление инфляции до 3,4%, по данным Trading Economics.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 3,6% с мартовских 3,8%. Сигналы ослабления инфляции в Штатах позволяют трейдерам рассчитывать на то, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к смягчению денежно-кредитной политики позднее в этом году.