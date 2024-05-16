Гонконгский трейдер взыскал 195 млн рублей с угледобытчика "Северный Кузбасс"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск гонконгского угольного трейдера East West Holding Limited и взыскал с АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" 194,9 млн рублей долга, сообщается в материалах дела.

Из общей суммы 172,3 млн рублей составляет задолженность, еще 22,6 млн рублей - неустойка.

Как сказано в деле, East West Holding и "Северный Кузбасс" в 2021 году заключили договор, "в рамках которого истец оказывает транспортно-экспедиторские услуги, связанные с организацией перевозок грузов ответчика железнодорожным транспортом по территории России, Казахстана, а также стран СНГ и ином международном сообщении", в том числе предоставляет вагоны.

В январе-марте 2023 "Северный Кузбасс" подал заявку на перевозку грузов, East West Holding в суде в подтверждение выполнения заявок предоставил копии накладных, подписанные ответчиком акты на 245,9 млн рублей и платежные поручения о частичной оплате на сумму 73,6 млн рублей.

В свою очередь, "Северный Кузбасс" оспорил иск и указал, что East West Holding не представил "подтверждения фактического оказания услуг, в том числе не подтверждена доставка груза получателю (. . .), (а также не представил - ИФ) доказательства несения расходов на оказание услуг, расходы понесены иными лицами".

В качестве доказательства своей позиции "Северный Кузбасс" сообщил в суде, что обратился в Специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) Карагандинской области Казахстана с иском к получателю груза - АО "АрселорМиттал Темиртау"- о взыскании задолженности, то есть оплате полученного товара. 15 марта 2024 года исковые требования "Северного Кузбасса" были удовлетворены частично, СМЭС взыскал долг в полном объеме и снизил неустойку. При этом сумма требований не раскрывается. В свою очередь, "АрселорМиттал Темиртау", по данным "Северного Кузбасса", обжаловала решение.

Однако суд отклонил доводы "Северного Кузбасса". "Подтверждения, что груз не был доставлен или был возвращен, не представлено. Доказательств оказания услуг в меньшем объеме не представлено. Довод о несении расходов ответчиком и иными лицами вместо истца отклоняется", - приводится в материалах позиция суда.

Кроме того, суд отметил, что "факт оказания истцом услуг на сумму, заявленную к взысканию, подтвержден материалами дела, ответчиком по существу не оспорен и документально не опровергнут", "акты об оказании услуг подписаны без замечаний и возражений", "каких-либо доказательств погашения задолженности в полном объеме не представлено, контррасчет суммы долга не представлен".

"Северный Кузбасс" добывает уголь марки "К" (коксующийся). В состав компании входят шахты "Березовская" и "Первомайская", углеобогатительная фабрика "Северная" (составная часть шахты "Березовская"), а также вспомогательные предприятия.

В первой половине 2023 года группа "Талтэк" продала "Северный Кузбасс" Станиславу Лупию, который с конца октября 2023 года возглавил его. Данные о новом собственнике не нашли отражения в отчетности "Северного Кузбасса", однако в "Талтэке" "Интерфаксу" неоднократно подтверждали, что "Северный Кузбасс" больше не входит в состав группы.

АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" в 2023 году получило 2,6 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против 4,1 млрд рублей чистой прибыли в 2022 году, выручка сократилась в 2,5 раза и составила 7,4 млрд рублей.

East West Holding Limited, согласно его официальному сайту, является угольным трейдером, осуществляет экспедирование всех категорий железнодорожных перевозок по территории СНГ, Европы и Азии.