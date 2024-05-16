Компания Баффета рассекретила объект инвестиций на $6,7 млрд

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway раскрыла имя загадочной компании, акции которой она приобрела на сумму $6,7 млрд: ей оказался страховщик Chubb Ltd.

Berkshire наращивала долю в Chubb в течение двух кварталов и теперь владеет 6,44% акций зарегистрированной в Швейцарии американской компании (26 млн бумаг), пишет CNBC со ссылкой на документы Berkshire, опубликованные на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Теперь Chubb занимает девятое место по доле в инвестиционном портфеле Berkshire.

Покупки отражались в отчетности Berkshire, однако название компании не раскрывалось. Инвесторы гадали, какие акции скупает компания Баффета, и предполагали, что это мог быть крупный банк. В последний раз Berkshire использовала такую схему в 2020 года, когда она приобретала бумаги Chevron Corp. и Verizon Communications.

Chubb Ltd. специализируется на страховании собственности и от несчастных случаев. Она образовалась в 2016 году, когда Ace Limited приобрела Chubb Corporation за $29,5 млрд, после чего объединенная компания стала называться Chubb. Ее гендиректор Эван Гринберг является сыном Мориса Гринберга, бывшего председателя правления и CEO American International Group (AIG).

Акции Chubb подскочили на 8,3% на дополнительных торгах в среду. С начала года капитализация страховщика увеличилась на 12%, до $102,7 млрд.