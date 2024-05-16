Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,4% в начале торгов четверга

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В четверг торги на российском рынке акций открылись ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $83 за баррель), а также в ожидании новостей с переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,4%, во главе с бумагами "Магнита", просели котировки "Ростелекома" и Совкомбанка на корпоративных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 3482,35 пункта, индекс РТС вырос на 0,4% до 1205,11 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,1%.

Доллар подешевел на 5 копеек до 91,03 рубля.

Подорожали акции "Магнита" (+2,1%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), АФК "Система" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), бумаги ВТБ (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "ТКС Холдинг" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), акции Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "МТС" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).

Выручка ритейлера "Магнит" в IV квартале 2023 года увеличилась на 10,5%, составив 686,7 млрд рублей, говорится в отчете компании. По итогам 2023 года выручка вырос на 8,2% - до 2,5 трлн рублей.

ПАО "Софтлайн" (+1,2%) по итогам I квартала 2024 года нарастило оборот на 52% - до 21,5 млрд рублей, сообщила компания. В структуре оборота практически треть показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений группы, отмечается в сообщении.

Скорректированная EBITDA "Софтлайн" достигла 1,8 млрд рублей против 170 млн рублей в аналогичном периоде 2023 года. Рентабельность по скорр. EBITDA (как % от валовой прибыли) составила 22,6%. Компания получила скорректированную чистую прибыль в 111 млн рублей против убытка в 656 млн рублей за I квартал 2023 года.

Подешевели акции "Яндекса" (-1,6%), "Ростелекома" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "ММК" (-0,1%).

Выручка ПАО "Ростелеком" в I квартале по МСФО составила 173,8 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль в январе-марте составила 12,5 млрд рублей, сократившись на 28%. Операционная прибыль снизилась на 6% - до 31,8 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 15,1 млрд рублей, что на 32,6% меньше, чем годом ранее.

Совкомбанк (-2,4%, до 19,35 рубля) в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 11%, до 25 млрд руб. Совкомбанк может выплатить дивиденды за 2023 год в размере 1,1 руб. на акцию, ГОСА пройдет 24 июня. Также Совкомбанк сообщил о планах сохранить дивидендные выплаты на уровне 25-30% от чистой прибыли.

Совкомбанк может увеличить объем допэмиссии для оплаты второй части сделки по ХКФ банку вдвое - до 2 млрд акций.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, российский рынок акций в целом выглядит весьма интересным для покупок под дивидендный сезон. "Сегодня рассчитываем на сохранение спроса на "фишки", что поможет индексу МосБиржи обновить максимумы года и выйти выше 3500 пунктов. Надеемся, что поддержку рынку окажут и корпоративные новости дня - отчеты "ТКС Холдинг", Совкомбанка, "Ростелекома" и "Софтлайна", - полагает он.

Накануне индекс МосБиржи вплотную подошел к годовому максимуму при возросшей активности торгов. Наблюдалось развитие роста в ясных дивидендных историях, отражающее подготовку крупных игроков к дивидендным отсечкам. Так, сохранился объемный спрос на акции Сбербанка, обновившие максимумы с ноября 2021 года и двигающиеся к тактической цели на май - отметке 330 рублей. Крайне позитивно отреагировали инвесторы на дивидендные рекомендации по "префам" "Сургутнефтегаза" (планируется выплатить 12,29 рубля на бумагу за 2023 год), которые еще не до конца отыграно рынком - в условиях комфортной общерыночной ситуации есть пространство для инерционного сжатия дивдоходности по ним до 15-16%, что соответствует району 78-81 рублей за "преф". Новости по "Сургутнефтегазу" способствовали и оживлению спроса на акции "Роснефти", "Газпром нефти" и "Татнефти", по которым дивидендные ожидания тоже не вполне отыграны, полагает Локтюхов.

Аналитики компании "Цифра брокер" также полагают, что позитивная динамика на рынке акций в четверг может продолжиться, ориентиром выступает годовой максимум по индексу МосБиржи в области 3490 пунктов. Рекомендацию по дивидендам за 2023 год предоставит совет директоров "Русала". Кроме того, внимание инвесторов привлекут результаты "Софтлайна" и "ТКС Холдинга" за I квартал текущего года.

В США в среду индексы акций выросли на 0,9-1,4%, все три основных фондовых индикатора завершили торги на рекордных максимумах, что было отмечено впервые с марта (S&P500, например, превысил 5300 пунктов). Подъему рынка способствовали статданные, показавшие ослабление темпов инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в апреле увеличились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 3,5% в марте. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал ослабление инфляции до 3,4%, по данным Trading Economics.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 3,6% с мартовских 3,8%.

Сигналы ослабления инфляции в Штатах позволяют трейдерам рассчитывать на то, что Федеральная резервная система приступит к смягчению денежно-кредитной политики позднее в этом году.

В Азии в четверг индексы акций также уверенно растут (японский Nikkei 225 - на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,5%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1%).

Безработица в Австралии в апреле составила максимальные с января 4% по сравнению с пересмотренными вверх 3,9% месяцем ранее, согласно официальным данным.

ВВП Японии в I квартале продемонстрировал спад на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, согласно опубликованным в четверг предварительным данным правительства. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали снижения ВВП на 0,4%. По пересмотренным данным, в IV квартале 2023 года объем экономики не изменился, тогда как ранее сообщалось о его росте на 0,1%.

В годовом выражении японский ВВП сократился на 2% в минувшем квартале после пересмотренного нулевого изменения кварталом ранее. Консенсус-прогноз предполагал падение на 1,5% в январе-марте.

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают умеренный подъем. К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6% до $83,2 за баррель (+0,5% накануне), июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на 0,6% до $79,09 за баррель (+0,8% в среду).

Сигналы ослабления инфляции в Штатах и ожидаемое в связи с этим вероятное снижение ставки ФРС позволяют рассчитывать на рост спроса на сырье.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,51 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения резервов на 600 тысяч баррелей, респонденты Trading Economics - на 1,35 млн баррелей.