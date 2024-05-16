Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Квартальная чистая прибыль и выручка Deere оказались лучше прогнозов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель сельскохозяйственных и строительных машин Deere & Co. во втором квартале (завершился 28 апреля) 2024 финансового года снизил чистую прибыль на 17% и выручку - на 12%, при этом оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Чистая прибыль компании в отчетном квартале составила $2,37 млрд, или $8,53 в расчете на акцию, по сравнению с $2,86 млрд, или $9,65 на акцию, годом ранее. Выручка опустилась до $15,235 млрд с $17,387 млрд.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали прибыль на уровне $7,86 на акцию при выручке в $13,29 млрд.

Продажи подразделения крупной сельскохозяйственной техники Deere в отчетный период уменьшились на 16% (до $6,581 млрд), малогабаритного сельскохозяйственного и торфяного оборудования - на 23% (до $3,185 млрд). Доходы подразделения, занимающегося лесозаготовительной и строительной техникой, снизились на 7%, составив $3,844 млрд.

Теперь Deere планирует в 2024 финансовом году получить чистую прибыль в районе $7 млрд, в то время как ранее ожидалось $7,5-7,75 млрд.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал более высокий результат - около $7,5 млрд.

Также компания рассчитывает, что доходы в сегменте крупной техники упадут на 20-25% (прежде - примерно на 20%), малогабаритной техники - также на 20-25% (ранее - на 10-15%). Оценка спада в секторе лесозаготовительной и строительной техники осталась прежней - на 5-10%.

Котировки акций Deere снижаются на 5,3% на предварительных торгах в четверг. За последние три месяца капитализация компании выросла на 13,5% (до $115,3 млрд), при этом фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 5,5%.

Deere США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕЦБ предупредил о рисках в связи с высоким госдолгом стран еврозоны

ЕЦБ предупредил о рисках в связи с высоким госдолгом стран еврозоны

Болгария потребует от "Газпрома" компенсации за прекращение поставок газа

Минпромторг планирует расширить балльную систему локализации еще на пять отраслей

Минпромторг планирует расширить балльную систему локализации еще на пять отраслей

В Barclays оценили вклад турне Тейлор Свифт в британскую экономику в $1,2 млрд

В Barclays оценили вклад турне Тейлор Свифт в британскую экономику в $1,2 млрд

Акции грузинских компаний на LSE продолжают дешеветь на фоне кризиса в Грузии

ФАС 17 мая проведет переговоры с "Аэрофлотом" о ценах на билеты

Суд РФ не принял заявление от поставщика "Москвича" о банкротстве предприятия

Совкомбанк может выкупить ХКФ банк полностью за счет допэмиссии своих акций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });