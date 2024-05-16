Квартальная чистая прибыль и выручка Deere оказались лучше прогнозов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель сельскохозяйственных и строительных машин Deere & Co. во втором квартале (завершился 28 апреля) 2024 финансового года снизил чистую прибыль на 17% и выручку - на 12%, при этом оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Чистая прибыль компании в отчетном квартале составила $2,37 млрд, или $8,53 в расчете на акцию, по сравнению с $2,86 млрд, или $9,65 на акцию, годом ранее. Выручка опустилась до $15,235 млрд с $17,387 млрд.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали прибыль на уровне $7,86 на акцию при выручке в $13,29 млрд.

Продажи подразделения крупной сельскохозяйственной техники Deere в отчетный период уменьшились на 16% (до $6,581 млрд), малогабаритного сельскохозяйственного и торфяного оборудования - на 23% (до $3,185 млрд). Доходы подразделения, занимающегося лесозаготовительной и строительной техникой, снизились на 7%, составив $3,844 млрд.

Теперь Deere планирует в 2024 финансовом году получить чистую прибыль в районе $7 млрд, в то время как ранее ожидалось $7,5-7,75 млрд.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал более высокий результат - около $7,5 млрд.

Также компания рассчитывает, что доходы в сегменте крупной техники упадут на 20-25% (прежде - примерно на 20%), малогабаритной техники - также на 20-25% (ранее - на 10-15%). Оценка спада в секторе лесозаготовительной и строительной техники осталась прежней - на 5-10%.

Котировки акций Deere снижаются на 5,3% на предварительных торгах в четверг. За последние три месяца капитализация компании выросла на 13,5% (до $115,3 млрд), при этом фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 5,5%.